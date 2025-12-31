धुरंधर के लुल्ली का खुलासा, असॉल्ट सीन को लेकर हो गया था असहज, रणवीर सिंह ने नसीम मुगल को लगा लिया था गले फिर

विज्ञापन

5 दिसंबर को रिलीज़ होने के बाद से आदित्य धर की धुरंधर कई वजहों से चर्चा में है. सबसे क्रूर सीन में से एक ओपनिंग सेगमेंट में था - लुल्ली (नसीम मुगल) और रणवीर सिंह के किरदार हमजा अली मजहरी के बीच एक हमला.

5 दिसंबर को रिलीज़ होने के बाद से आदित्य धर की धुरंधर कई वजहों से चर्चा में है. सबसे क्रूर सीन में से एक ओपनिंग सेगमेंट में था - लुल्ली (नसीम मुगल) और रणवीर सिंह के किरदार हमजा अली मजहरी के बीच एक हमला. यह इतना क्रूर था कि इसने इंटरनेट का ध्यान खींचा. नसीम ने अब खुलासा किया है कि उन्हें इसे फिल्माने में काफी असहज महसूस हो रहा था और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने मना कर दिया था.

नसीम ने फिल्मज्ञान को बताया, "मैं उस सीन के बारे में क्या कहूं... उस सीन का पल बस कमाल का है. जब यह पहली बार मेरे पास आया, तो मुझे लगा, मैं यह नहीं करने वाला. मैंने सच में मना कर दिया था." उन्होंने आगे कहा, "यह मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि सीन को इतनी बार पढ़ने के बाद मैं सच में घबरा गया था. सच तो यह है कि मैं रणवीर सर का बहुत बड़ा फैन हूं. उनकी एनर्जी खासकर पद्मावत के बाद से हमेशा अविश्वसनीय रही है. मेरे अवचेतन मन में मैं सोचता रहा वह इतने बड़े स्टार हैं - मैं उनके सामने यह सीन कैसे करूंगा?"

धुरंधर टीम ने उन्हें कैसे सहज महसूस कराया

नसीम ने यह भी बताया कि रणवीर सिंह ने सीन से पहले उन्हें कैसे सहज महसूस कराया. उन्होंने आगे कहा, "उस सीन से पहले हमारा एक और सीन साथ में था - ढाबे वाला सीन. जब हम आलम (गौरव गेरा) की दुकान पर जाते हैं, जहां बाबू (आसिफ अली हैदर खान) हमारे बॉस हैं. उस सीन से पहले ही उन्होंने मुझे इतना सहज महसूस कराया कि मैं सोचता रहा, क्या मैं सच में रणवीर के साथ काम कर रहा हूं?"

उन्होंने आगे कहा, "वह आपको कभी महसूस नहीं कराते कि वह एक बड़े स्टार हैं. वह जो एनर्जी लाते हैं - वह बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं. जिस तरह से वह बात करते हैं, वह हमेशा पहले गले लगाते हैं. सिर्फ़ वह गले लगाना ही आपको सहज महसूस करा देता है."

क्रू के प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हुए नसीम ने कहा, "मैं लंबे समय से ऐसे पल की तलाश में था. पिछले 13 सालों से, मैं अपनी ज़िंदगी में इस पल का इंतज़ार कर रहा था, जब यह आखिरकार आएगा." "पहले टेक में, किरदार - जिसे कामुक और क्रूर होना था - थोड़ा ज़्यादा क्रूर हो गया. इसलिए हमने दूसरे टेक में इसे थोड़ा कम किया."

