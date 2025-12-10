विज्ञापन
ऑटोमैटिक जूते से लेकर सर्जरी सिस्टम तक सब AI का कमाल, चीन के अस्पताल में ऐसे होता है ऑपरेशन! Video चौंका देगा

भारतीय महिला द्वारा शेयर किए गए वीडियो में चीन के हाई-टेक अस्पताल की ऑटोमैटिक और एआई-आधारित सर्जरी सिस्टम की अंदरूनी झलक दिखाई देती है, जिसने इंटरनेट पर भारी चर्चा छेड़ दी है.

भारतीय महिला ने दिखाया चीन का ‘भविष्य वाला OT’!

अगर आपको लगता है कि अस्पतालों में अब भी लंबी लाइनें, कागज़ी फॉर्म और स्टाफ पर निर्भर सिस्टम ही चलता है, तो चीन का यह वीडियो आपकी सारी धारणाएं तोड़ देगा. एक भारतीय महिला ने चीन के एक पब्लिक अस्पताल के अंदर की ऐसी दुनिया दिखा दी है, जो किसी साइंस-फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगती. यहां जूते भी मशीन पहनाती है, कपड़े भी मशीन देती है, सर्जरी के उपकरण एआई चलाता है और यह सब कुछ बिना एक भी इंसानी स्पर्श के. सिर्फ एक आईडी स्कैन और पूरा ऑपरेशन-डे तैयार, लोगों को यह देखकर यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा अस्पताल वास्तव में मौजूद है.

चीन के एक पब्लिक अस्पताल की भविष्य जैसी झलक दिखाने वाली एक भारतीय महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह दिखाती है कि कैसे वहां सर्जरी की तैयारी और प्रबंधन पूरी तरह तकनीक आधारित और ऑटोमेटेड है.

आईडी स्कैन करते ही मिल जाते हैं स्टरलाइज्ड जूते

पारि नाम की महिला अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताती हैं कि अस्पताल में सर्जरी की शुरुआत एक ऐसी मशीन से होती है जो उनके आईडी कार्ड स्कैन करते ही साफ-सुथरे, स्टरलाइज्ड जूते खुद ही निकालकर दे देती है. किसी कर्मचारी की जरूरत नहीं, सब कुछ वन-टच ऑटोमेशन से संचालित होता है.

स्क्रब सूट भी मशीन देती है

इसके बाद वह एक और मशीन के पास जाती हैं. यहां सिर्फ आईडी स्कैन करने पर ही उनका सही साइज वाला स्टरलाइज्ड स्क्रब सूट बाहर आ जाता है. वह कहती हैं कि पूरे प्री-ऑपरेशन प्रोसेस में “न इंतजार, न लाइन, न किसी स्टाफ का इंतजार”, सब कुछ पूरी तरह मशीन-चालित है.

देखें Video:

एआई से चलने वाली सर्जरी ट्रॉली ने सबको चौंकाया

वीडियो का सबसे चर्चित हिस्सा वह है जहां पारि एक ऑटोमैटिक ट्रॉली दिखाती हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित होती है. यह ट्रॉली दवाइयां, उपकरण और आवश्यक सर्जिकल सामग्री खुद-ब-खुद ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचाती है. उनके मुताबिक यह सिस्टम गलतियों को कम करता है और सर्जरी टाइम में बड़ी कमी लाता है.

सारी सर्जरी की लाइव जानकारी एक जगह

अस्पताल की मुख्य लॉबी में लगी हाई-टेक स्क्रीन भी लोगों को आकर्षित कर रही है. इस स्क्रीन पर दिखता है कि किस दिन कितनी सर्जरी तय हैं, कौन-सी सर्जरी अभी जारी है और कितनी बची हुई हैं. साथ ही एक बड़ा त्रि-आयामी नक्शा हर सर्जरी की लोकेशन रियल-टाइम में ट्रैक करता है. ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगे डिजिटल बोर्ड पर मुख्य सर्जन, असिस्टेंट डॉक्टर, नर्स और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ के नाम दिखाई देते हैं. यहां सर्जरी की अवधि, थिएटर का तापमान, नमी और अन्य डेटा लगातार अपडेट होता रहता है.

पोस्ट-सर्जरी भी सबकुछ ऑटोमैटिक

वीडियो के अंत में पारि दिखाती हैं कि सर्जरी के बाद गंदे जूते और स्क्रब फेंकने के लिए भी अस्पताल में एक पूरी तरह ऑटोमैटिक डिस्पोज़ल मशीन लगी है. मशीन खुद ही उन्हें नष्ट कर देती है और पूरा सिस्टम बिना किसी मानव संपर्क के काम करता है.

क्या भारत और पश्चिम इतना पीछे रह गया?

तीन दिनों में इस वीडियो को लगभग तीन मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, “एक रील ने पूरे भारत के अस्पतालों को गरीब महसूस करा दिया.” कई लोग हैरान हैं कि पश्चिमी देशों के कुछ बड़े अस्पतालों में भी ऐसी सुविधाएं नहीं दिखतीं. कुछ ने कहा कि चीन चुपचाप दुनिया में टेक्नोलॉजी की नई रेस जीत रहा है.

