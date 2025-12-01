विज्ञापन
बेंगलुरु: एक्सीडेंट के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बैठाकर ड्राइवर ने दौड़ाया ऑटो, फिर बीच में उतरकर हुआ फरार

पुलिसकर्मी ने ऑटो ड्राइवर को रोका और उसे सड़क किनारे गाड़ी लगाने को कहा. ड्राइवर ने पहले हामी भरी, लेकिन अचानक ऑटो को तेज कर दिया, उस समय पुलिसकर्मी ऑटो के अंदर बैठकर उससे पूछताछ कर रहा था.

बेंगलुरु:

बेंगलुरु के सदाशिवनगर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ऑटो ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को जांच के दौरान ऑटो में बैठा लिया और फरार हो गया. यह घटना 27 नवंबर की रात करीब 9 बजे हुई. पुलिस के मुताबिक, ट्रैफिक कॉप ड्यूटी पर था जब उसने देखा कि एक ऑटो 10वीं क्रॉस रोड पर वन-वे नियम तोड़ते हुए गलत दिशा से आ रहा है. ऑटो ने सामने से आ रही एक स्कूटर को टक्कर मार दी.

ऑटो ड्राइवर ने अचानक बढ़ाई स्पीड

पुलिसकर्मी ने ऑटो ड्राइवर को रोका और उसे सड़क किनारे गाड़ी लगाने को कहा. ड्राइवर ने पहले हामी भरी, लेकिन अचानक ऑटो को तेज कर दिया, उस समय पुलिसकर्मी ऑटो के अंदर बैठकर उससे पूछताछ कर रहा था. ड्राइवर ऑटो को तेजी से हिब्बल की ओर ले गया. पुलिसकर्मी ने कई बार उसे रोकने को कहा, लेकिन उसने स्पीड बढ़ा दी. इस दौरान धक्का-मुक्की में पुलिसकर्मी सड़क पर गिर गया और उसका वॉकी-टॉकी पूरी टूट गया.

ऑटो से मिला चाकू, ड्राइवर फरार

ड्राइवर ऑटो को गंगानगर इलाके में छोड़कर पैदल फरार हो गया. पुलिस ने ऑटो को जब्त किया और जांच के दौरान उसमें एक चाकू बरामद किया. ड्राइवर पर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने, दुर्घटना करने, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को बाधित करने, सरकारी उपकरण को नुकसान पहुंचाने और वाहन में हथियार रखने के आरोप में केस दर्ज किया गया है. सदाशिवनगर ट्रैफिक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

