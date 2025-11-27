शख्स ने बताया- कैसे वर्क फ्रॉम होम ने बचाई उसकी शादी? सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाओं की बाढ़

कोविड महामारी के दौरान शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम (WFH) आज भी कई लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है. शुरुआत में माना जा रहा था कि घर से काम करने से परिवार और काम में टकराव बढ़ सकता है, लेकिन एक अमेरिकी रेडिट यूजर के अनुभव ने इस सोच को पलट दिया.

“सबसे बड़ा बदलाव- पत्नी के साथ ज्यादा समय”

रेडिट पर एक यूजर ने पोस्ट किया कि घर से काम करने से उसकी शादी को नया जीवन दिया. उसने लिखा कि जब लोग WFH की बात करते हैं तो नींद या कम्यूट की बचत का जिक्र करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा फायदा था पत्नी के साथ ज्यादा समय बिताना. यूजर ने बताया कि कोविड से पहले वह सुबह पत्नी के उठने से पहले ही निकल जाता था और शाम 7-8 बजे थका हुआ वापस आता था. दोनों का साथ बस लेट डिनर और आधी नींद में शोज देखने तक ही सीमित हो गया था. इससे रिश्ते में दूरी बढ़ने लगी थी.

WFH के बाद की दिनचर्या

WFH शुरू होने के बाद यूजर की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई. अब उसका “कम्यूट” सिर्फ 12 कदम था, बेडरूम से लिविंग रूम के कोने में बने छोटे से डेस्क तक. पति-पत्नी ने एक प्यारी आदत बना ली कि दिन की शुरुआत साथ में कॉफी पीकर होती है, इसके बाद ही वह लैपटॉप खोलता है. दोपहर में 30 मिनट का ब्रेक लेकर दोनों सैर पर निकल जाते या साथ में खाना बनाते हैं.

“काम पर असर नहीं पड़ा, बल्कि बेहतर हुआ”

कई लोगों को लगता है कि WFH से काम पर असर पड़ता है, लेकिन यूजर ने कहा कि उसका प्रदर्शन सुधरा है. अब वह ऑफिस की थकान और चिड़चिड़ाहट से मुक्त होकर फोकस्ड तरीके से deep work कर पाता है. यूजर ने यह भी बताया कि बाउंड्रीज ज़रूरी हैं. पत्नी जानती है कि अगर उसके कान में हेडफोन लगे हैं तो बातचीत नहीं करनी है. इन छोटी-छोटी समझदारियों ने उनके रिश्ते को वीकेंड रिलेशनशिप से वापस डेली लाइफ में बदल दिया है.

सवाल पर बरसी प्रतिक्रियाएं

यूजर ने पूछा कि क्या दूसरों के रिश्ते भी WFH से बेहतर हुए हैं, और इस पर खूब प्रतिक्रियाएं आईं. एक यूजर ने लिखा कि छोटे-छोटे पल साथ बिताना रिश्तों की टूटती दरारें भर देता है. दूसरे ने कहा कि WFH कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि इससे वे अपना pace खुद तय कर पाते हैं और अपॉइंटमेंट्स या परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं. तीसरे ने बताया कि उसके तीन बच्चे हैं और WFH ने उसे बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका दिया है.

यह भी पढ़ें: यहां जुगाड़ नहीं चलता...ऑस्ट्रेलियाई कंटेंट क्रिएटर ने किया खुलासा, बताया दिल्ली और मुंबई के बीच क्या है फर्क?

मेरी दुकान को बार-बार Unavailable दिखा रहा Zomato... दिल्ली रेस्टोरेंट मालिक का बड़ा दावा, कंपनी ने दिया जवाब

20 हज़ार फीट की ऊंचाई पर जानलेवा रफ्तार वाली हवा का सामना करते एक्स-नेवी ऑफिसर, फोटोग्राफी का रोमांचक Video