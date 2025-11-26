मेरी दुकान को बार-बार Unavailable दिखा रहा Zomato... दिल्ली रेस्टोरेंट मालिक का बड़ा दावा, कंपनी ने दिया जवाब

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 1 में स्थित टडका रानी रेस्टोरेंट के मालिक गगनदीप सिंह सापरा ने Zomato पर एक गंभीर आरोप लगाया है. सापरा का कहना है कि ऐप पर उनका रेस्टोरेंट बार-बार अनअवेलेबल दिखाया जा रहा है, जबकि आसपास के रेस्टोरेंट सामान्य रूप से ऑर्डर ले रहे हैं.

गगनदीप सिंह सापरा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने पूरा मामला दिखाया. वीडियो में वह Zomato ऐप खोलकर “Tadka Rani” खोजते हैं, जहां रेस्टोरेंट अनअवेलेबल दिखता है. इसी दौरान वह पास के अन्य रेस्टोरेंट खोजते हैं और वे सभी ऑर्डर के लिए खुले नज़र आते हैं. इस वीडियो ने लोगों का ध्यान तुरंत खींच लिया.

“पीक आवर्स में दिखाया जाता है अनअवेलेबल”

सापरा का कहना है कि यह समस्या खासकर तब होती है जब ऑर्डर मिलने का सबसे ज़्यादा समय होता है. उनका आरोप है कि पीक आवर्स में उनका रेस्टोरेंट अनअवेलेबल दिखाया जाता है, जबकि सिर्फ 50 मीटर दूर स्थित अन्य रेस्टोरेंट लगातार ऑर्डर प्राप्त कर रहे होते हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने 31 दिनों से लगातार शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला.

“कमिशन बढ़ाने के लिए ब्लॉक किया जा रहा है”

पोस्ट के कमेंट्स में सापरा ने यह भी आरोप लगाया कि Zomato जानबूझकर उनका रेस्टोरेंट अनअवेलेबल दिखा रहा है ताकि कंपनी कमिशन बढ़ा सके. उनका दावा है कि Zomato पहले ही 52% से अधिक कमिशन लेता है और इसे और बढ़ाने का दबाव बना रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि यह किसी तरह की सिस्टम गलती या तकनीकी गड़बड़ी भी हो सकती है, और साथ ही उन्होंने Zomato के पैरेंट कंपनी Eternal के CEO दीपिंदर गोयल का भी ज़िक्र किया.

Zomato का जवाब: होगी जांच

मामला सामने आने के बाद Zomato के फूड डिलीवरी CEO अदित्य मंगल ने इस पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सापरा के पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा कि कंपनी इस पूरे मामले की जांच करेगी और स्थिति को समझकर समाधान निकालेगी. उनके जवाब के बाद सोशल मीडिया पर यह मुद्दा और चर्चाओं में आ गया.

