विज्ञापन
विशेष लिंक

यहां जुगाड़ नहीं चलता...ऑस्ट्रेलियाई कंटेंट क्रिएटर ने किया खुलासा, बताया दिल्ली और मुंबई के बीच क्या है फर्क?

ऑस्ट्रेलियन कंटेंट क्रिएटर एंडी इवांस ने दिल्ली और मुंबई के बीच बड़ा फर्क बताया है. उनका कहना है कि मुंबई में जुगाड़ संस्कृति नहीं चलती, जबकि दिल्ली में छोटी रकम में भी काम तुरंत हो जाता है. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहस का कारण बन गया है.

Read Time: 3 mins
Share
यहां जुगाड़ नहीं चलता...ऑस्ट्रेलियाई कंटेंट क्रिएटर ने किया खुलासा, बताया दिल्ली और मुंबई के बीच क्या है फर्क?
ऑस्ट्रेलियन कंटेंट क्रिएटर ने बताया दिल्ली और मुंबई का फर्क

ऑस्ट्रेलियन कंटेंट क्रिएटर एंडी इवांस, जिन्हें लोग द ऑसी भाई के नाम से जानते हैं, उन्होंने दिल्ली और मुंबई के बीच का अंतर बताते हुए सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुंबई में जुगाड़ संस्कृति बिल्कुल काम नहीं करती.

“मुंबई में जुगाड़ नहीं चलता”

एंडी इवांस ने वीडियो में कहा कि दिल्ली में छोटी सी रकम पर भी कोई भी मदद करने को तैयार हो जाता है. उनके मुताबिक, “दिल्ली में दो सौ रुपये में भी घर के किसी भी काम के लिए मदद मिल जाती है.” लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां लोग सख्त नियमों के साथ काम करते हैं और हर चीज़ मीटर व नियमों के अनुसार होती है.

देखें Video:

जुगाड़ संस्कृति पर समझाया फर्क

वीडियो में उन्होंने यह भी बताया कि भारत में जुगाड़ एक मशहूर तरीका है जिससे लोग सीमित साधनों में समाधान निकालते हैं. उनका कहना है कि दिल्ली में यह संस्कृति आम है, लेकिन मुंबई में लोग नियमों का पालन करते हैं और अतिरिक्त मदद के लिए भी मना कर देते हैं. “मुंबई में ‘नहीं' ही सुनने को मिलता है”- इवांस का अनुभव. एंडी ने कहा कि वह दिल्ली की तेज़ और आसान लाइफस्टाइल के आदी हैं जहां काम तुरंत हो जाता है. इसके उलट, मुंबई में उन्हें बार-बार “नहीं”, “नहीं हो पाएगा”, जैसी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं- even अगर वह कुछ पैसों का अतिरिक्त ऑफर भी करें.

शुरू हुई मुंबई बनाम दिल्ली बहस

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया. दिल्ली के यूजर्स ने जुगाड़ संस्कृति का बचाव किया, जबकि मुंबई के लोग समझाने लगे कि उनकी सिटी में नियम और प्रोफेशनलिज़्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है. एक यूजर ने लिखा कि मुंबई न्यूयॉर्क की तरह तेज़ और स्ट्रिक्ट है, लेकिन महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और लोगों की प्रकृति भी नरम है. दूसरे यूजर ने कहा कि मुंबई के लोग भरोसेमंद और सरल होते हैं, जबकि जुगाड़ संस्कृति की तुलना करना सही नहीं है. तीसरे ने मज़ाक में लिखा कि, “क्यों मुंबई वाले इतनी सफाई दे रहे हैं, उसने बस जुगाड़ को लेकर अपनी राय दी है.”

यह भी पढ़ें: मेरी दुकान को बार-बार Unavailable दिखा रहा Zomato... दिल्ली रेस्टोरेंट मालिक का बड़ा दावा, कंपनी ने दिया जवाब

20 हज़ार फीट की ऊंचाई पर जानलेवा रफ्तार वाली हवा का सामना करते एक्स-नेवी ऑफिसर, फोटोग्राफी का रोमांचक Video

हर्ष गोयनका ने पहली बार देखी 'उड़ने वाली मछली', IFS अधिकारी ने बताया असली सच, कहा - सब AI का कमाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Lifestyle, Australian Creator, Mumbai Vs Delhi
Get App for Better Experience
Install Now