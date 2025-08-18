दिन की शुरुआत करें हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ, बनाएं प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर ब्रोकली और चीज़ ऑमलेट

Healthy Broccoli-Cheese Omelette Recipe: सुबह का नाश्ता दिन की अच्छी शुरुआत के लिए सबसे जरूरी माना जाता है. अगर ब्रेकफास्ट (Breakfast) हेल्दी और टेस्टी हो, तो पूरे दिन एनर्जी (Energy) बनी रहती है. ऐसा ही एक ब्रेकफास्ट है ब्रोकली और चीज़ ऑमलेट (Broccoli-Cheese Omelette). यह रेसिपी प्रोटीन (Protein), विटामिन (Vitamin) और स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. ब्रोकली और चीज़ ऑमलेट एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो कम समय में तैयार हो जाता है और पोषण से भरपूर होता है. यह डिश न केवल बनाने में आसान है, बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है. आप इसे टोस्ट(Toast) या होल-व्हीट ब्रेड (whole wheat bread) के साथ सर्व कर सकते हैं. ऑफिस जाने वाले लोगों और बच्चों के टिफिन (Tiffin) के लिए भी यह एकदम परफेक्ट ब्रेकफास्ट है.

ब्रोकली और चीज़ ऑमलेट की रेसिपी- (How To Make Broccoli Cheese Omelette)

सामग्री:

3 अंडे

1/2 कप बारीक कटी ब्रोकली

1/4 कप कद्दूकस किया हुआ चीज़ (चेडर या प्रोसेस्ड)

1 छोटा प्याज़ (बारीक कटा)

1 हरी मिर्च (बारीक कटी, वैकल्पिक)

1 बड़ा चम्मच दूध

नमक और काली मिर्च स्वाद अनुसार

1 छोटा चम्मच बटर या ऑलिव ऑयल

विधि:

सबसे पहले एक बाउल में अंडे तोड़कर डालें, उसमें दूध, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से फेंट लें. एक नॉन-स्टिक पैन गरम करें और उसमें बटर या ऑलिव ऑयल डालें. अब प्याज़ और हरी मिर्च को हल्का सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद ब्रोकली डालें और 2-3 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं, ताकि उसका क्रंच बना रहे. अब फेंटे हुए अंडे का मिश्रण पैन में डालें और समान रूप से फैलाएं. ऊपर से चीज़ डालें और पैन को ढककर 2-3 मिनट तक पकाएं, जब तक चीज़ पिघलकर अंडे के साथ अच्छे से सेट न हो जाए. ऑमलेट को हल्के हाथ से मोड़ें और गरमा-गरम परोसें.

ब्रोकली और चीज़ ऑमलेट खाने के हेल्थ बेनिफिट्स

ब्रोकली में विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो इम्यूनिटी और पाचन के लिए फायदेमंद हैं. अंडा प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है, जो मसल्स स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है. चीज़ में कैल्शियम भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत रखता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)