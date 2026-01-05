विज्ञापन

कपिल शर्मा बने जिद्दी शर्मा, 15 दिन पहले पिट चुकी फिल्म को दोबारा रिलीज कर रहे कप्पू शर्मा

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा नए साल की शुरुआत के साथ एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपनी किस्मत आजमने को तैयार बैठे हैं.

कपिल शर्मा बने जिद्दी शर्मा, 15 दिन पहले पिट चुकी फिल्म को दोबारा रिलीज कर रहे कप्पू शर्मा
दोबारा रिलीज हो रही कपिल की फिल्म!
नई दिल्ली:

कपिल शर्मा को अगर आप जिद्दी शर्मा कहें तो कुछ गलत नहीं होगा. जिद्दी शर्मा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार रिजेक्ट हो चुके माल को वो आपके सामने दोबारा पेश करने को तैयार हैं. कौनसा रिजेक्टेड माल ? यही सोच रहे हैं ना. हम बात कर रहे हैं कप्पू शर्मा की फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' की. ये फिल्म 12 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी. लेकिन ट्रैजेडी ये हो गई कि उस वक्त रणवीर सिंह की धुरंधर थियेटर्स में थी. अब एक तरफ देशभक्ति की भावना से सजी धुरंधर तो वहीं दूसरी तरफ मल्टी कल्चर शादी की कनफ्यूजन लिए खड़े कपिल शर्मा. दर्शकों ने अपना फैसला सुनाया और कुछ ही दिनों में फिल्म थियेटर से बाहर हो गई. अब ये फिल्म दोबारा सिनेमा घरों में आने वाली है. जी हां जिस फिल्म की रिलीज हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ उसे री-रिलीज यानी कि दोबारा रिलीज किया जा रहा है. 

बासी कढ़ी में लगाया नया तड़का?

कपिल शर्मा की ये कॉमेडी एंटरटेनर 35 करोड़ के बजट में बनी. वहीं इसने उस वक्त महज 14.87 करोड़ रुपये की कलेक्शन की थी. ऐसा कहा गया कि उस वक्त धुरंधर की आंधी के बीच ना ही कपिल की फिल्म को ज्यादा शो मिले ना ही दर्शकों ने इसे भाव दिया. अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट 9 जनवरी तय की गई है. वहीं अगर धुरंधर की बात करें तो उसकी रफ्तार अभी तक धीमी नहीं पड़ी है. 31 दिन में रणवीर सिंह की फिल्म ने 1240 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. धुरंधर ने 31वें दिन भी 13.50 करोड़ की कमाई की. अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 9 जनवरी भी कुछ खास दूर नहीं है और दर्शक हैं कि मानते नहीं. अभी तक धुरंधर ही देखे जा रहे हैं. 

अनुकल्प गोस्वामी के डायरेक्शन में बनी किस किसको प्यार करूं 2 एक बार फिर दर्शकों के सामने पेश होने को तैयार है. हालांकि अभी इसे लेकर कोई अपडेट नहीं है कि फिल्म में कोई बदलाव भी किए गए हैं या वही फिल्म सेम टु सेम दोबारा रिलीज होने के हो. खैर अगर आपने पहले ये फिल्म नहीं देखी, धुरंधर देख चुके हैं और अब कुछ हल्का-फुल्का देखने के मूड में हैं तो 9 जनवरी को कपिल शर्मा की फिल्म देख सकते हैं.

