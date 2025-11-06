Luxury Car की कीमत में आता है दुनिया का ये सबसे महंगा फल, लोग कहते हैं- खरबूजों की दुनिया का iPhone

Most Expensive Muskmelon in the World: फलों की दुनिया में हर किसी का अपना फेवरेट होता है. कोई आम का दीवाना होता है, तो किसी को खरबूजे की मिठास पसंद आती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा खरबूजा देखा है, जिसकी कीमत में एक लग्जरी कार आ जाए? जी हां, ये कोई मजाक नहीं, बल्कि हकीकत है. जापान का Yubari King Muskmelon दुनिया का सबसे महंगा खरबूजा माना जाता है.

जब एक जोड़ी खरबूजे बिकी 29 लाख रुपये में! (Yubari King Melon Price)

जापान के Yubari शहर में उगने वाला यह खास खरबूजा अपनी कीमत और गुणवत्ता दोनों से लोगों को चौंका देता है. 2019 में, एक जोड़ी Yubari King खरबूजे की नीलामी में 5 मिलियन येन (करीब 29 लाख रुपये) की बोली लगी थी. वहीं 2021 में, इनकी एक और जोड़ी 24,800 डॉलर यानी करीब 21 लाख रुपये में बिकी, यानी एक खरबूजे की कीमत उतनी जितने में आप SUV खरीद लें.

Yubari की मिट्टी और मौसम का कमाल (Expensive Fruits in Japan)

ये खरबूजे Hokkaido Island के Yubari शहर में उगाए जाते हैं, जहां का ज्वालामुखीय मिट्टी (volcanic soil) और ठंडा मौसम इन फलों को परफेक्ट स्वाद देता है. यहां की मिट्टी में प्राकृतिक खनिज होते हैं जो फल को मिठास और खुशबू दोनों देते हैं. हर खरबूजे को बहुत ध्यान से उगाया जाता है...जैसे कोई कीमती रत्न.

हर फल को पहनाई जाती है 'पेपर हैट' (Japanese Fruits Price)

इन खरबूजों को 100 दिन तक बड़ी देखभाल में उगाया जाता है. धूप से बचाने के लिए इन्हें कागज की टोपी पहनाई जाती है. तोड़ने से पहले हर फल का Inspection होता है. उसकी सुगंध, जालीदार छिलका और आवाज से तय किया जाता है कि वह परफेक्ट है या नहीं.

Yubari King इतना स्पेशल क्यों? (Luxury Fruits in Japan)

ये खरबूजे असल में दो प्रजातियों का Hybrid Mix हैं. Earl's Favourite और Burpee's 'Spicy' Cantaloupe. इसका स्वाद बेहद मीठा, मुलायम और रसीला होता है, जो दुनिया के किसी भी और खरबूजे में नहीं मिलता. शायद यही वजह है कि जापान में ये खरबूजे लक्जरी गिफ्ट के तौर पर दिए जाते हैं, जैसे कोई कीमती ज्वेलरी.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा