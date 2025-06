दुबई में चोरी हुए AirPods ट्रेस किया तो मिले पाकिस्तान में, ब्रिटिश यूट्यूबर ने कहा- अब तो लेकर ही आऊंगा

Youtuber Stolen AirPods found in Pakistan: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ब्रिटिश यूट्यूबर की पोस्ट जबरदस्त वायरल हो रही है, जिसने करीब एक साल पहले चोरी हुए अपने AirPods को ढूंढ निकाला है....वो भी पाकिस्तान में. इस हैरान कर देने वाली घटना ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. ब्रिटेन के YouTuber 'Oli Paterson' ने ट्विटर (अब X) पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके Apple AirPods एक साल पहले चोरी हो गए थे. हाल ही में उन्होंने 'Find My iPhone फीचर' के ज़रिए उन्हें ट्रैक किया और पता चला कि वे AirPods अब पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं.

My AirPod pros have been lost for a year in Pakistan and guess who's going to go there next week and get his property back! pic.twitter.com/yXnP7ZJdkf — Lord Miles Official (@real_lord_miles) May 29, 2025

1 साल पहले चोरी हुए AirPods मिले पाकिस्तान में (British YouTuber stolen AirPods)

Oli ने पोस्ट में लिखा, 'My AirPods that were stolen over a year ago just got synced in Pakistan. I'm going to get them.''मेरे एयरपॉड्स एक साल से पाकिस्तान में थे और अब मैं अगले हफ्ते जाकर उन्हें वापस लाने वाला हूं.' इस एक लाइन ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी और हजारों यूज़र्स ने इसे शेयर व रीपोस्ट किया. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने Lost Mode ऑन कर दिया है और जब भी कोई चोर एयरपॉड्स का इस्तेमाल करेगा तो ऐप से एक आवाज बजेगी, जिससे उसे परेशानी होगी.

Find My iPhone ने किया कमाल (dubai me khoye airpods mile pakistan me)

माइल्स ने ये भी कहा कि, वो पाकिस्तानी पुलिस के साथ मिलकर अपने एयरपॉड्स वापस लाने का प्लान बना रहे हैं और इस पूरे मिशन को वीडियो में रिकॉर्ड करने वाले हैं. उन्होंने लिखा, 'मैं पुलिस वाले के साथ उस जगह जाऊंगा, एयरपॉड्स लूंगा और सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा.' ट्विटर पर यह पोस्ट इतना वायरल हुआ कि लोग कमेंट्स में मजेदार और हैरान कर देने वाली प्रतिक्रियाएं देने लगे. किसी ने कहा, 'भाई, प्लेन पकड़ो और जाकर वापस ले आओ.' तो किसी ने लिखा, 'यह तो Sherlock Holmes निकले.'

1 LIKE = 1 play sound into the ears of the thief who stole my AirPods in Pakistan pic.twitter.com/OKn0Q1pm2M — Lord Miles Official (@real_lord_miles) May 30, 2025

चोरी हुए AirPods सालभर बाद पाकिस्तान में मिले (AirPods tracked in Pakistan)

Oli ने मजाक में कहा कि वे AirPods को वापस लेने के लिए खुद पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें ट्रैकिंग की वजह से एयरपॉड्स की एक्टिविटी और उनकी लोकेशन तक की जानकारी मिल रही है. यह घटना न केवल दिलचस्प है बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम खोई या चोरी हुई चीज़ों को भी ढूंढ सकते हैं. भले ही वह दूसरी कंट्री में ही क्यों न हो. Apple का Find My फीचर इस घटना में हीरो साबित हुआ. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या Oli वाकई पाकिस्तान जाकर अपने AirPods वापस लाते हैं या यह सिर्फ़ एक सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाता है.

