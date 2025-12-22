आपके साथ धोखा कर रहा Chatgpt, कैमरा के साथ पकड़ी गई चोरी, यूट्यूबर ने खोली पोल

क्या आपका स्मार्टफोन आपको देख रहा है? या फिर आपकी आवाज बिना आपकी इजाजत के रिकॉर्ड हो रही है?" यही सवाल उठाया है मशहूर यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट ने अपने हालिया वायरल वीडियो में. वीडियो में उन्होंने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी है, जो हर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले के होश उड़ा सकती है. यह कहानी सिर्फ एक ब्लैक स्पॉट से शुरू होती है, लेकिन खत्म होती है एक बड़े प्राइवेसी अलर्ट पर.

वीडियो में क्या हुआ?

इस वीडियो की शुरुआत हल्की-फुल्की बातचीत से होती है, जिसमें फ्लाइंग बीस्ट अपने दोस्त से पूछते हैं कि उनके हाथ पर एक ब्लैक स्पॉट है या नहीं. बातचीत के दौरान अचानक वह बताते हैं कि उनके फोन के फ्रंट कैमरे के पास एक पीला डॉट दिखाई दे रहा है. फोन का यह डॉट तब आता है जब कैमरा इन यूज़ होता है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोई ऐप बिना परमिशन के मेरा कैमरा यूज़ कर रही है?

दोस्त ने समझाया कि यह डॉट फोन की प्राइवेसी फीचर का हिस्सा है, जो यूजर्स को बताता है कि कैमरा या माइक्रोफोन एक्टिव है. लेकिन फ्लाइंग बीस्ट ने आगे दावा किया कि जब उन्होंने ChatGPT का इस्तेमाल किया था, तब यह डॉट दिखाई दिया था. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह फीचर अब वायरल हो रहा है और लोग इस पर रील्स और वीडियो बना रहे हैं.

iOS प्राइवेसी इंडिकेटर्स का सच

फ्लाइंग बीस्ट ने बताया कि iOS 14 के बाद से Apple ने एक प्राइवेसी फीचर जोड़ा है-

फ्लाइंग बीस्ट की चेतावनी

फ्लाइंग बीस्ट ने यूजर्स को सलाह दी कि वे अपनी सेटिंग्स चेक करें और अनावश्यक परमिशन बंद कर दें. उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है, उतनी ही प्राइवेसी रिस्क भी बढ़ रही है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा. उनका ये वीडियो कोई मज़ाकिया बातचीत नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है. स्मार्टफोन यूज़र्स को यह समझना होगा कि हर ऐप को कैमरा और माइक्रोफोन एक्सेस देना कितना खतरनाक हो सकता है.