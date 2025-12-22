विज्ञापन
Apple iOS 26.2: अब बिना छुए चलेगा फोन, आईफोन के इस नए अपडेट ने मचा दी धूम

Apple iOS 26.2: इस नए अपडेट के साथ ऐपल ने साबित कर दिया है कि हार्डवेयर से ज्यादा अब सॉफ्टवेयर की ताकत मायने रखती है. यह अब केवल एक फोन नहीं बल्कि आपका पर्सनल डिजिटल अवतार है. 

  • ऐपल ने iOS 26.2 अपडेट जारी किया है, जिसमें स्मार्टफोन उपयोग के अनुभव को पूरी तरह बदलने वाले फीचर्स शामिल हैं
  • नया माइंड-सिंक सिरी फीचर उपयोगकर्ता की आंखों की हलचल और व्यवहार के आधार पर खुद सुझाव देता है
  • होलोग्राम फेसटाइम प्रोजेक्शन मोड कॉल करने वाले व्यक्ति की 3D होलोग्राम छवि को हवा में बना देगा
Apple iOS 26.2: ऐपल ने अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 26.2 को रोलआउट कर दिया है. यह केवल एक अपडेट नहीं, बल्कि एक डिजिटल क्रांति की तरह लग रहा है. अगर आप सोच रहे थे कि अब स्मार्टफोन्स में नया क्या हो सकता है, तो iOS 26.2 आपके होश उड़ाने के लिए तैयार है. इस खबर में आपको इस अपडेट की खासियत के बारे में बताते हैं.

माइंड-सिंक सिरी

अब आपको सिरी को Hey कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. iOS 26.2 में Neural-Link 4.0 का सपोर्ट दिया गया है. आपकी आंखों की हलचल और यूजर बिहेवियर के बेस पर सिरी को पता चल जाता है कि आपको कब कॉफी ऑर्डर करनी है या कब अपने होम पॉड्स पर लो-फाई म्यूजिक बजाना है.

होलोग्राम फेसटाइम

वीडियो कॉल अब पुरानी बात हो गई है. iOS 26.2 का नया प्रोजेक्शन मोड आपके आईफोन के कैमरा सेंसर का यूज करके कॉल करने वाले व्यक्ति की एक 3D होलोग्राम इमेज आपके सामने हवा में प्रोजेक्ट कर देता है. अब दूर बैठा दोस्त बिल्कुल आपके पास महसूस होगा.

क्वांटम बैटरी मैनेजमेंट

अब आपका आईफोन चार्जिंग के बिना 10 दिन चल सकता है. दरअसल ये हम नहीं बल्कि ऐपल ने दावा किया है. कंपनी ने बताया है कि iOS 26.2 का नया Quantum Core एल्गोरिदम बैकग्राउंड ऐप्स को 0% एनर्जी पर फ्रीज कर देता है, जिससे बैटरी लाइफ में 400% का इजाफा देखा गया है.

इसके अलावा भी कंपनी ने इस अपडेट में कमाल के फीचर्स दिए हैं, जैसे, एयर गैस्चर 2.0 के साथ     बिना स्क्रीन छुए फोन को 2 फीट की दूरी से कंट्रोल कर पाएंगे. साथ ही बाओ- हेल्थ शील्ड से आपका फोन पसीने और सांसों से बीमारी का पता लगाकर डॉक्टर को अलर्ट भेज देगा.

क्या आपका आईफोन सपोर्ट करेगा?

ऐपल ने बताया है कि, iOS 26.2 आईफोन 22 और उसके बाद के सभी मॉडल्स पर स्मूथली काम करेगा. हालांकि, होलोग्राम फीचर के लिए iPhone 25 Pro के Lidar-X सेंसर की जरूरत होगी. इस अपडेट के साथ ऐपल ने साबित कर दिया है कि हार्डवेयर से ज्यादा अब सॉफ्टवेयर की ताकत मायने रखती है. यह अब केवल एक फोन नहीं बल्कि आपका पर्सनल डिजिटल अवतार है. 

