स्कूल जाने से पहले छोटी बच्ची ने गाय से कुछ इस तरह लिया आशीर्वाद, मासूम के क्यूट अंदाज़ ने जीता लोगों का दिल

एक नन्ही बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्कूल जाने से पहले वो गाय से आशीर्वाद लेती है. इस मासूमियत और संस्कारों से भरे वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है.

Little Girl conversation with Cow: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नन्ही बच्ची स्कूल जाने से पहले गाय के पास जाती है, उसे प्यार से सहलाती है, कुछ देर उससे एक दोस्त की तरह प्यार से बातचीत करती है और फिर उसके चरण छूकर आशीर्वाद लेती है. यह दृश्य देखकर हर किसी का दिल पिघल गया. बच्ची के मासूम भाव और उसके संस्कारों ने लोगों को भावुक कर दिया.

गाय को माता का दर्जा

भारत में गाय को माता का स्वरूप माना जाता है, और इस वीडियो में वही परंपरा झलकती है. बच्ची ने जिस सहजता और श्रद्धा से गाय के प्रति सम्मान दिखाया, उसने सबको याद दिला दिया कि असली ‘इंडियन कल्चर' अभी भी लोगों के दिलों में बसा है. वीडियो में गाय भी उतनी ही शांति और स्नेह से बच्ची की ओर देखती है, जैसे वह उसके स्नेह को समझ रही हो. 

वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक छोटी से बच्ची स्कूल जा रही है. लेकिन, उससे पहले वो अपनी गाय को 'बाय' कहने आई है. वो अपना बैग लटकाकर स्कूलजाने से पहले उसके पास जाती है और बताती है कि वो स्कूल जा रही है. बच्ची अपनी भाषा में गाय से बड़े प्यार से बातें करती है, उसे कुछ समझाती है और जाने से पहले उसका आशीर्वाद भी लेती है. वो गाय के माथे को छूकर खुद को आशीर्वाद देती है और प्यार से अलविदा कहकर चली जाती है.

लोगों के दिलों को छू गया मासूम रिश्ता

इस वीडियो को एक्स पर @sanatan_kannada नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कितनी प्यारी बातचीत है. स्कूल जा रही हूं, गोमाता! एक प्यारी सी बच्ची अलविदा कहती है और अपनी प्यारी दोस्त के साथ दिन भर की बातें साझा करने का वादा करती है. उनका रिश्ता सच्चा प्यार है! वीडियो को अबतक 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 7 हज़ार से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है. 

वीडियो पर हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा - “यही हैं असली संस्कार जो किताबों से नहीं, घर से मिलते हैं.” तो किसी ने कहा - “आज के समय में ऐसी मासूमियत देखना सुखद है.” इस छोटे से पल में मानो इंसान और पशु के बीच की एक पवित्र डोर बंध गई. यह कई यूजर्स ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि ऐसे संस्कार देखकर गर्व होता है. इस छोटे से वीडियो ने एक बड़ा संदेश दिया - कि प्यार, सम्मान और आस्था ही भारतीयता की असली पहचान हैं.

