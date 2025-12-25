विज्ञापन
विशेष लिंक
Breaking News: कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लॉरी से टक्कर के बाद बस में लगी आग, 10 लोगों की मौत
Breaking
News

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लॉरी से टक्कर के बाद बस में लगी आग, 10 लोगों की मौत

कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (NH‑48) पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक प्राइवेट स्लीपर बस (Seabird Coach) लोरी से टकराने के बाद आग की लपटों में घिर गई. हादसे में 10 लोगों के जलकर मरने की आशंका जताई जा रही है.

कैसे हुआ एक्सीडेंट

हादसा चित्रदुर्ग जिले के Hiriyur क्षेत्र में NH‑48 पर हुआ. एक लोरी तेज रफ़्तार में डिवाइडर पार कर बस में घुस गई. यह लापरवाही का मामला बताया जा रहा है. टक्कर के तुरंत बाद Seabird स्लीपर कोच बस में तेज आग भड़क उठी.

बस बेंगलुरु से शिवमोग्गा की ओर जा रही थी. 10 से अधिक यात्री इस हादसे में जिंदा जल गए, जबकि 9 यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए. कई घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया 

यह एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसमें विस्तृत विवरण जल्द जोड़ दिया जाएगा. अधिक जानकारी और ताज़ातरीन अपडेट के लिए कृपया इस पेज को रीफ्रेश करें.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com