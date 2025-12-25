कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लॉरी से टक्कर के बाद बस में लगी आग, 10 लोगों की मौत
कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (NH‑48) पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक प्राइवेट स्लीपर बस (Seabird Coach) लोरी से टकराने के बाद आग की लपटों में घिर गई. हादसे में 10 लोगों के जलकर मरने की आशंका जताई जा रही है.
कैसे हुआ एक्सीडेंट
हादसा चित्रदुर्ग जिले के Hiriyur क्षेत्र में NH‑48 पर हुआ. एक लोरी तेज रफ़्तार में डिवाइडर पार कर बस में घुस गई. यह लापरवाही का मामला बताया जा रहा है. टक्कर के तुरंत बाद Seabird स्लीपर कोच बस में तेज आग भड़क उठी.
बस बेंगलुरु से शिवमोग्गा की ओर जा रही थी. 10 से अधिक यात्री इस हादसे में जिंदा जल गए, जबकि 9 यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए. कई घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया
यह एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसमें विस्तृत विवरण जल्द जोड़ दिया जाएगा. अधिक जानकारी और ताज़ातरीन अपडेट के लिए कृपया इस पेज को रीफ्रेश करें.
