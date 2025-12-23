अमेठी में घने कोहरे में नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से टकराईं पांच गाड़ियां, तीन की मौत 14 घायल

अमेठी जिले में घने कोहरे के चलते लखनऊ–वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र में 22-23 दिसंबर की मध्यरात्रि करीब ढाई बजे हुए इस हादसे में छह वाहन आपस में टकरा गए.इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए. एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसे लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है.

कब और कहां हुआ यह हादसा

अमेठी में मंगलवार तड़के भीषण घने कोहरे के कारण एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया. इसके बाद पीछे से आ रहे तीन ट्रक,एक रोडवेज की जनरथ बस और एक कार एक-एक कर ट्रक से टकराते चले गए. हादसा इतना भीषण था कि अलग-अलग वाहनों में सवार कुल 18 लोग घायल हो गए.

इस हादसे की सूचना मिलते ही मुसाफिरखाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को वाहनों से बाहर निकाला और एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें अस्पताल भिजवाया. डॉक्टरों ने इनमें से तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों में से दो की पहचान 25 साल के शमशाद निवासी जायस, 24 साल के मंजीत निवासी गजरौला कला पीलीभीत के रूप में हुई है. एक मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है. वहीं इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति को लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है. बाकी अन्य 14 घायलों का इलाज मुसाफिरखाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में चल रहा है.

क्या कहना है पुलिस का

मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य करवाया. इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 23 दिसंबर की रात करीब ढाई बजे घने कोहरे के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया. इसके बाद पीछे से आ रहे वाहन आपस में टकरा गए. हादसे में कुल 18 लोग घायल हुए. इनमें से अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है.एक गंभीर घायल है.उन्होंने बताया कि मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है.पुलिस मामले की जांच कर रही है.

