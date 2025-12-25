Jingle Bell Song: क्रिसमस के लिए नहीं बना था 'जिंगल बेल' सॉन्ग, जानें कैसे हुआ इतना फेमस, क्या होता है जिंगल बेल का मतलब

Jingle Bell Song: क्रिसमस का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले सैंटा क्लॉज, बर्फ से ढकी सड़कें, सजाया हुआ क्रिसमस ट्री और बैकग्राउंड में बजता जिंगल बेल्स गाना याद आ जाता है. खासकर 25 दिसंबर को हर शॉपिंग मॉल, स्कूल फंक्शन, ऑफिस पार्टी और घरों में जिंगल बेल सॉन्ग बजाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में ये गाना क्रिसमस के लिए लिखा ही नहीं गया था? इतना ही नहीं, इस पूरे गाने में क्रिसमस का जिक्र तक नहीं है. आइए जानते हैं कि कैसे ये सॉन्ग सेंटा क्लॉज और क्रिसमस की पहचान बना, साथ ही जानेंगे कि आखिर जिंगल बेल का मतलब क्या होता है.

Merry Christmas ही क्यों बोला जाता है, हैप्पी क्रिसमस क्यों नहीं? यहां जानें क्या होता है Merry का मतलब

कब और क्यों लिखा गया था यह गाना?

जिंगल बेल्स गाने को साल 1850 में अमेरिकी संगीतकार जेम्स लॉर्ड पियरपॉन्ट (James Lord Pierpont) ने लिखा था. यह गाना पहली बार 1857 में प्रकाशित हुआ. हैरानी की बात यह है कि यह गाना थैंक्सगिविंग के मौके पर गाया गया था, न कि क्रिसमस के लिए.

इस गाने का असली नाम था 'One Horse Open Sleigh'. इसमें बर्फ से ढकी सड़कों पर घोड़े वाली स्लेज (गाड़ी) की सवारी का मजेदार अनुभव बताया गया है. पूरे गाने में कहीं भी न तो क्रिसमस का जिक्र है और न ही सैंटा क्लॉज का.

19वीं सदी के आखिर में यह गाना अमेरिका में बेहद लोकप्रिय हो गया. चूंकि इसमें बर्फ, ठंड और स्लेज राइड का जिक्र था, इसलिए लोग इसे सर्दियों और धीरे-धीरे क्रिसमस से जोड़ने लगे. 1890 के बाद से यह गाना क्रिसमस समारोहों में गाया जाने लगा और धीरे-धीरे यह क्रिसमस की पहचान बन गया. बाद में गाने का नाम बदलकर Jingle Bells रख दिया गया, क्योंकि यह नाम ज्यादा आकर्षक और याद रखने में आसान था.

Jingle का मतलब होता है घंटी की खनक और Bells यानी घंटियां. पुराने समय में घोड़ों की स्लेज पर घंटियां लगी होती थीं, जो चलते समय आवाज करती थीं. यही आवाज 'जिंगल-जिंगल' कहलाती थी.

बाद में सैंटा क्लॉज की स्लेज और घंटियों से इसे जोड़ दिया गया, जिससे यह पूरी तरह क्रिसमस का गाना बन गया.

वहीं, आज यह गाना दुनिया का सबसे ज्यादा गाया और सुना जाने वाला क्रिसमस सॉन्ग बन चुका है. इसके जैज, रॉक, पॉप और यहां तक कि कार्टून वर्जन भी बन चुके हैं. इतना ही नहीं, यह गाना इतना लोकप्रिय है कि इसे अंतरिक्ष में भी बजाया जा चुका है. साल 1965 में अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे स्पेस से बजाया था.

यानी भले ही जिंगल बेल्स क्रिसमस के लिए नहीं लिखा गया हो, लेकिन आज इसके बिना क्रिसमस अधूरा लगता है. अब, यह गाना खुशियों, मस्ती और त्योहार की रौनक का प्रतीक बन चुका है.

डैशिंग थ्रू द स्नो

इन अ वन हॉर्सओपन स्लेई,

ओ द फ़ील्ड्स वी गो

लाफिंग आल दा वे

बैल्स ओन बॉब टेल्स रिंग

मेकिंग स्पिरिट्स ब्राइट

वट फन इट इस टू लाफ एंड सिंग

अ स्लायिंग सोंग टूनाईट

ओ, जिंगल बैल्स, जिंगल बैल्स

जिंगल आल दा वे

ओ वट फन इट इस टू राइड

इन अ वन हॉर्सओपन स्लेई

ओ, जिंगल बैल्स, जिंगल बैल्स

जिंगल आल दा वे

ओ वट फन इट इस टू राइड

इन अ वन हॉर्सओपन स्लेई

अ डे और टू अगो

आई थॉट आईड टेक अ राइड

एंड सून मिस फैनी ब्राइट

वाज़ सीटेड बाय माय साइड

दा हॉर्स वाज़ लीन एंड लैंक

मिस्फोरच्यून सीम्ड हिज़ लौट

वी गोट इनटू अ ड्रिफटीड बैंक

एंड दैन वी गोट अप्सौट

ओ, जिंगल बैल्स, जिंगल बैल्स

जिंगल आल दा वे

ओ वट फन इट इस टू राइड

इन अ वन हॉर्सओपन स्लेई

ओ, जिंगल बैल्स, जिंगल बैल्स

जिंगल आल दा वे

ओ वट फन इट इस टू राइड

इन अ वन हॉर्सओपन स्लेई.