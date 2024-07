बच्ची को गोद में बैठकर कार चला रहा था पिता, वायरल Video देख भड़के लोग, बताया- गैर जिम्मेदाराना हरकत

बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें सुरक्षित रखना माता-पिता के सबसे मौलिक कर्तव्यों में से एक है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स अपनी छोटी बच्ची को गोद में बैठाकर कार चला रहा था. वीडियो ने चिंता पैदा कर दी है, कई यूजर्स ने उस शख्स की "गैर-जिम्मेदाराना" हरकत के लिए आलोचना की है.क्लिप को एक्स पर आपातकालीन चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ.अश्विन राजनेश द्वारा साझा किया गया था. वीडियो में, छोटी बच्ची गाड़ी चलाते समय अपने पिता की गोद में शांति से सोती हुई दिखाई दे रही है. बाद में वह कार चलाते समय अपने पिता के साथ बात करती और खेलती हुई दिखाई देती है. डॉ.राजनेश ने वीडियो साझा करते हुए अन्य माता-पिता को चेतावनी दी कि दुर्घटना की स्थिति में ऐसा कृत्य बच्चे और उसके पिता दोनों के लिए घातक हो सकता है.

उन्होंने लिखा, ''मुझे यकीन है कि यह पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, और मैं वास्तव में विश्वास करना चाहता हूं कि बच्चों को खतरे में डालने का यह खतरनाक कृत्य उनके बेहतर फैसले की एक अनोखी चूक थी. आशा है कि वह और अन्य माता-पिता संभावित खतरों को महसूस कर सकते हैं, और बेहतर कर सकते हैं.'कई यूजर्स डॉक्टर से सहमत हुए और ऐसे कृत्यों से जुड़े जोखिमों और संभावित खतरों पर प्रकाश डाला.

देखें Video:

Looks adorable.

But in the event of a frontal collision and subsequent airbag deployment, the infant's skull would be accelerated at ~320km/hr 6-8 inches into the man's thoracic cage, killing both instantly.

Indian parents need a harsh reality check.pic.twitter.com/1KnhIDDwF5