भारतीय मूल के डाकिये के इस नेक काम की महिला ने की तारीफ, प्रियंका चोपड़ा ने वायरल वीडियो पर लुटाया प्यार

Indian origin postman viral: आजकल जहां लोग अपने काम तक सीमित रहते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय मूल के पोस्टमैन ने ऐसा काम किया, जिसने पूरी दुनिया का दिल छू लिया. पार्सल डिलीवर करने पहुंचे इस पोस्टमैन ने सिर्फ डिलीवरी ही नहीं की, बल्कि अचानक हुई बारिश से महिला के कपड़े भी बचा लिए.

पोस्टमैन का छोटा-सा बड़ा काम (Australian woman laundry rain)

वेरिटी वैंडल नामक महिला ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया. वीडियो में दिखा कि कैसे पोस्टमैन, ड्यूटी निभाने के साथ-साथ महिला की धुली हुई लॉन्ड्री को भी बारिश से बचाने में लग गया. उसने कपड़े साफ-सुथरे तरीके से मोड़कर सुरक्षित जगह पर रख दिए.

हाथ से लिखा नोट बना चर्चा का विषय (postman ne bachaye kapde)

जब वेरिटी घर लौटीं तो उन्होंने पाया कि उनकी लॉन्ड्री अंदर रखी हुई है और साथ ही एक हैंडरिटन नोट भी पड़ा है. नोट में पोस्टमैन ने लिखा था कि, बारिश शुरू होने पर उसने कपड़े सुरक्षित कर दिए, ताकि वे भीग न जाएं. इस भावुक पल को साझा करते हुए वेरिटी ने फेसबुक पर लिखा, This is 1 in a million…जब मैं घर आई तो कपड़े गायब थे. सोचा बारिश ने सब खराब कर दिया होगा, लेकिन CCTV देखने पर पता चला कि पोस्टमैन ने उन्हें बचा लिया.

सोशल मीडिया पर छाए पोस्टमैन (Indian-origin postman)

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग उन्हें Real-life Hero और Gem of a Human Being कहकर सम्मानित करने लगे. किसी ने लिखा, Beautiful randomness of kindness. बहुत दुर्लभ है आजकल.

प्रियंका चोपड़ा ने भी किया रिएक्ट (Priyanka Chopra reacts postman)

यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा तक ने इस पर ध्यान दिया और पोस्ट की सराहना की. लोगों का कहना है कि, छोटी-छोटी इंसानियत की मिसालें ही दुनिया को खूबसूरत बनाती हैं.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा