दुनियाभर की कंपनियां कैसे डाल रही लोगों की जेब पर डाका, वीडियो में देखे काला सच

आज से 15-20 साल पहले बनी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें वॉशिंग मशीन, फैन, फ्रिज, प्रेस, की-पैड फोन, ईयरफोन, बल्ब, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि सालों-साल चलती थी. आपके घर में ट्यूब वाला पुराना टीवी होगा, जो आजतक चल रहा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आज के हाई-टेक्नोलॉजी युग में बनी सभी चीजें इतनी जल्दी कैसे खराब होती जा रही हैं. इस वीडियो में इस शख्स ने इसके पीछे का असल कारण बता दिया है.

दरअसल, इस शख्स के मुताबिक आज की कॉर्पोरेट मार्केट लोगों के भरोसे के साथ खेल कर रही हैं. आज जो भी चीज खरीदों जल्द ही खराब हो जाती है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन इससे पीछे की हकीकत जानने के बाद आप खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे. शख्स ने बताया है कि अब प्रोडक्ट की गांरटी लाइफ को कम कर दिया गया है. उन्होंने इसका भी कारण बताया है.

जल्दी-जल्दी क्यों खराब हो रहे प्रोडक्ट (Why products expired early?)

एक्स हैंडल (पहले ट्विटर) पर हर्ष गोयनका ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक शख्स ने कॉर्पोरेट के काले सच को दुनिया के सामने खोलकर रख दिया है. इनके मुताबिक, आजकल फोन, टीवी, बल्ब, प्रेस, वॉशिंग मशीन, वाहन आदि सभी इस्तेमाल की चीजों को सस्ती क्वालिटी में बनाया जा रहा है. इसके पीछे का कारण बताते हुए इस शख्स ने कहा है कि, कम लाइफ वाले प्रोडक्ट की वजह से कंपनियों को बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि कंपनियां जानबूझकर प्रोडक्ट्स को कुछ इस तरह तैयार कर रही है, जिससे कि वो कम समय तक चले और लोग नया प्रोडक्ट खरीदें.

कंपनी चाहे तो उसी प्रोडक्ट को अच्छा बना सकती है, जिससे कि लोग सालों-साल तक उसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कर रही है. कंपनी जल्दी-जल्दी नया माल बनाकर लोगों में फिर से बेच दोबारा मुनाफा कमा रही हैं. शख्स का मानना है कि कंपनी किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ पहले ही तय कर देती है और फिर वो प्रोडक्ट उनके तय किए समय तक ही टिक पाता है.

यहां देखें वीडियो

Have you realized why your grandma's toaster still works and the new toaster you bought recently has gone bad? …interesting explanation! pic.twitter.com/zT1M4NCb8w