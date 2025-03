बॉलीवुड वालों को पहले ही पता चल गया था 2025 में ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच होगा ऐसा क्लैश, यकीन नहीं तो देखें 30 साल पुराना वीडियो

आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने शुक्रवार (28 फरवरी) को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके यूक्रेनी समकक्ष व्लादिमिर जेलेंस्की के बीच हुए ड्रामैटिक क्लैश को बॉलीवुड से जोड़कर देखा है. गोयनका ने दिवंगत ऋषि कपूर और नाना पाटेकर की हिंदी फिल्म हम दोनो (1995) का एक क्लिप शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच स्ट्रेसफुल बातचीत का "बॉलीवुड को पहले से ही अंदाजा था."

व्हाइट हाउस क्लैश

कूटनीतिक बैठक के रूप में शुरू हुई बैठक जल्दी ही एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बदल गई. कुछ ही मिनटों में ट्रंप ने जेलेंस्की से सख्ती से कहा, "या तो डील कर लो या फिर हम बाहर हो जाएंगे." उनका स्वर और तीखा हो गया जब उन्होंने कहा, "आप बड़ी मुसीबत में हैं...आप इसे नहीं जीत रहे हैं." जेलेंस्की ने जवाब देते हुए कहा, "हम अपने देश में हैं और हम इस समय मजबूत बने हुए हैं. हमने इसके लिए आपको धन्यवाद भी दिया है. (सपोर्ट के लिए)" इस पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जवाब दिया, "इस बैठक में?"

तनाव बढ़ने पर ट्रंप ने जेलेंस्की पर "लाखों लोगों की जान के साथ जुआ खेलने" और "तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेलने" का आरोप लगाया. जेडी वेंस ने कूटनीति की बात की लेकिन जेलेंस्की ने पलटवार करते हुए कहा, "किस तरह की कूटनीति?" इसके बाद वेंस ने यूक्रेनी नेता पर राष्ट्रपति के ऑफिस में "अनादरपूर्ण" बर्ताव करने का आरोप लगाया.

बॉलीवुड से तुलना

श्री गोयनका के शेयर किए गए वीडियो में 'हम दोनों' का सीन टकराव को पूरी तरह से दिखाता है जिसमें ऋषि कपूर, जिन्हें "ट्रंप" कहा जाता है, आक्रामक तरीके से नाना पाटेकर, जिन्हें "जेलेंस्की" कहा जाता है का सामना करते हैं.

इस वीडियो पर इंटरनेट यूजर्स के मजेदार कमेंट आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "हाहा... एकदम सही क्लिपिंग. हैरानी की बात है कि बहस को रोकने के लिए कोई बूढ़ा व्यक्ति शामिल नहीं है."

Trump vs Zelensky- well anticipated by Bollywood pic.twitter.com/VGH5tkivnR — Harsh Goenka (@hvgoenka) March 1, 2025

Haha… perfect clipping. Surprisingly, no old people involved to stop the argument. 😊 — Prashanth Vemuganti (@prashanthpsi) March 1, 2025

this is so damn accurate 😭😭😭 — KASH 🤎 (@pixiedustbabe) March 2, 2025