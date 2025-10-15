विज्ञापन
उम्र को मात देकर चचा ने दिखाया ऐसा डांस, लोग बोले- अब चाची का चढ़ेगा पारा

Viral Dance Video: चचा का वायरल डांस सोशल मीडिया पर सिर्फ एंटरटेन नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन भी दे रहा है. जोश और जज़्बे से भरा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

उम्र को मात देकर चचा ने दिखाया ऐसा डांस, लोग बोले- अब चाची का चढ़ेगा पारा
चचा ने अपने डांस से उड़ाया ऐसा गर्दा, अदाओं के आगे लड़कियां भी रह गईं फेल

Chacha Dance Viral: सोशल मीडिया की दुनिया में रोज कुछ न कुछ वायरल होता रहता है, लेकिन कुछ वीडियोज ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ चेहरे पर हंसी ही नहीं लाते, बल्कि दिल भी जीत लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों Instagram पर छाया हुआ है, जिसमें एक चचा अपने जबरदस्त डांस मूव्स से इंटरनेट का दिल जीत रहे हैं. देखने वालों का कहना है कि 'इनके आगे तो आज की लड़कियां भी फेल हैं.'

बीट्स पर झूमते 'डांसिंग चचा' (Man dancing video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही गाना शुरू होता है, चचा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस फ्लोर पर उतरते हैं. उनके चेहरे पर झिझक का नामो-निशान नहीं...बस मस्ती, जोश और दिल से निकली खुशी दिखाई देती है. कभी वो हाथों से एक्सप्रेशन दिखाते हैं, तो कभी कमर हिलाकर गाने की हर बीट पर जादू बिखेर देते हैं. उनकी एनर्जी देखकर कोई भी कह उठे 'उम्र नहीं, जज़्बा मायने रखता है.'

यहां देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल सेंसेशन (funny dance viral video)

इस वीडियो को Instagram अकाउंट @engnr_abdullah से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 20 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं. 38 हजार से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक किया है और कमेंट्स में तारीफों की झड़ी लगा दी है. किसी ने लिखा, चचा ने तो पूरे स्टेज पर आग लगा दी, तो कोई बोला 'भाभी जी को अब टेंशन हो जाएगी.' यह वीडियो साबित कर रहा है कि टैलेंट उम्र नहीं देखता, बस मौके की देर होती है.

इंटरनेट पर छा गए चचा (Viral energetic dance video)

लोगों को चचा का ये बिंदास और बेफिक्र अंदाज़ बहुत पसंद आ रहा है. इस वीडियो ने यह भी साबित कर दिया कि खुशी और आत्मविश्वास सबसे बड़ा फैशन है और डांस करने के लिए न उम्र की जरूरत होती है, न परफेक्ट बॉडी की, बस दिल में म्यूजिक होना चाहिए.

