जब सोया तो बेरोजगार...सुबह उठा तो इंटरव्यू की लाइन लग गई, लोग बोले- ऐसा क्या कर दिया भाई

AI Job Applications: सोचिए…आप रात को थककर सो जाएं और सुबह उठें तो फोन की स्क्रीन इंटरव्यू कॉल्स से भरी पड़ी हो. ऐसा पल किसी के लिए भी सपने जैसा होगा, लेकिन इंटरनेट पर एक शख्स के साथ यही हुआ और वजह थी उसका बनाया हुआ सुपर-स्मार्ट एआई बॉट. आजकल जहां लोग एक-एक नौकरी के लिए स्टेटस चेक करते रहते हैं, वहीं इस जनाब ने सोते-सोते 1,000 नौकरियों के लिए आवेदन ठोक दिए.

एआई ने रातभर में कर डाला पूरा 'जॉब हंटर' वाला काम (man applied 1000 jobs)

रेडिट के Get Employed फोरम पर इस शख्स ने अपनी कहानी साझा की. उसने बताया कि उसने खुद एक ऐसा एआई बॉट बनाया है जो नौकरी का विवरण पढ़ता है, फिर उसकी प्रोफाइल के हिसाब से अलग-अलग रिज्यूमे और कवर लेटर तैयार करता है. यानी न हड़बड़ाहट, न टाइपिंग का झंझट…बस बॉट को चलाया और अगली सुबह सीधे रिजल्ट. उसने लिखा, 'मैं तो सो रहा था और मेरा बॉट मेरे लिए इंटरव्यू जुटा रहा था. एक महीने में 50+ कंपनियों से रिस्पॉन्स आ गया.'

कैसे काम करता है यह स्मार्ट बॉट? (AI hiring trends)

यह एआई बॉट पूरा सिस्टम ऑटोमैटिक चलाता है.

जॉब डिस्क्रिप्शन स्कैन करता है.

Candidate के डेटा से मैच करता है.

Custom CV और Cover Letter बनाता है.

Company के सवालों के जवाब भी खुद देता है.

और पूरी एप्लिकेशन सबमिट कर देता है.

सबसे मजेदार बात...हर नौकरी के लिए रिज्यूमे और कवर लेटर अलग-अलग तैयार होते हैं, जिससे HR मैनेजर का ध्यान तुरंत खिंच जाता है.

टेक्नोलॉजी की तेजी (automated job application)

शख्स ने एक सवाल भी उठाया, 'क्या भविष्य में नौकरी की दुनिया पूरी तरह ऑटोमैटिक हो जाएगी? अगर हर चीज बॉट करेगा, तो इंसानी कनेक्शन का क्या?' यह चर्चा आजकल काफी गर्म है...सुविधा बढ़ी है, पर भरोसा और मानवीय एहसास क्या कम होंगे?

एआई और भविष्य की नौकरी खोज (AI se job apply)

यह घटना साफ बताती है कि एआई सिर्फ चैटबॉट नहीं, बल्कि नौकरी ढूंढने का नया हथियार बन रहा है. हां, चुनौतियां भी हैं, लेकिन फिलहाल तो ये कहानी इंटरनेट पर लोगों को हैरान और खुश दोनों कर रही है.

