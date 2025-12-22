AI Text Book से पढ़ेंगे 11वीं-12वीं के बच्चे, NCERT ने बनाई स्पेशल टीम; शिक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी 

AI Textbook NCERT: अब 11वीं और 12वीं के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की पढ़ाई टेक्स्टबुक से करेंगे. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने इसके लिए एक खास टीम बनाई है. शिक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया कि यह कदम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत लिया गया है.

AI सिलेबस और टेक्स्टबुक तैयार होगी

NCERT ने क्लास 11 और 12 के लिए AI पर सिलेबस और टेक्स्टबुक डिजाइन करने के लिए एक विशेष टीम बनाई है. यह पहल छात्रों को भविष्य की तकनीक से जोड़ने के लिए की जा रही है. शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि यह कदम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन (NCF-SE) 2023 के अनुरूप है. सरकार का लक्ष्य है कि 2026-27 से सभी स्कूलों में क्लास 3 से AI शिक्षा शुरू की जाए.

क्लास 6 में भी AI प्रोजेक्ट

मंत्रालय ने बताया कि NCERT ने ग्रेड 6 के लिए वोकेशनल एजुकेशन टेक्स्टबुक में एनिमेशन और गेम्स पर एक प्रोजेक्ट शामिल किया है. इस प्रोजेक्ट में AI टूल्स का इस्तेमाल होगा.

CBSE का ड्राफ्ट करिकुलम तैयार

CBSE ने क्लास 3 से 12 तक के छात्रों के लिए AI और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग पर ड्राफ्ट करिकुलम तैयार कर लिया है. शुरुआती ग्रेड में बेसिक AI कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जबकि क्लास 9 और 10 में एडवांस्ड कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और AI को अनिवार्य किया जाएगा.

SOAR प्रोग्राम लॉन्च

सरकार ने SOAR (Skilling for AI Readiness) नाम का नेशनल प्रोग्राम शुरू किया है. इसका उद्देश्य क्लास 6 से 12 तक के छात्रों में AI जागरूकता बढ़ाना और शिक्षकों को AI लिटरेसी में सक्षम बनाना है. यह प्रोग्राम डिजिटल डिवाइड को कम करने और सभी इलाकों में AI शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है.

चार मॉड्यूल और माइक्रो-क्रेडेंशियल्स

इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) से जुड़े चार प्रोग्रेसिव मॉड्यूल पढ़ाए जाएंगे. क्लास 6 से 12 के लिए तीन माइक्रो-क्रेडेंशियल होंगे...