इंटर्नशिप मांगने का ऐसा अंदाज़ पहले नहीं देखा होगा आपने, देख लोग बोले- भाई, तू तो दिल जीत गया

Dear CEO Bro Viral Email: कभी-कभी नौकरी नहीं, एक ईमेल ही कहानी बन जाती है और 'Dear CEO bro' वही कहानी है, जो इंटरनेट को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर रहा है.

Dear CEO Bro...वो इंटर्नशिप मेल जिसने सोशल मीडिया को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया

Funny Internship Email: कहानी शुरू होती है एक मेल से...सोचिए, आप किसी बड़ी कंपनी के CEO हों और एक दिन आपके इनबॉक्स में मेल आता है, 'Dear CEO bro'बस, इतना पढ़ते ही हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा. ऐसा ही हुआ सैन फ्रांसिस्को स्थित स्टार्टअप Supermemory नाम की एक कंपनी के भारतीय CEO ध्रव्य शाह (Dhravya Shah) के साथ. उन्हें किसी ने इंटर्नशिप के लिए मेल भेजा, लेकिन अंदाज़ ऐसा कि जैसे किसी दोस्त को मेसेज किया हो. ध्रव्य ने ये मेल X (Twitter) पर शेयर किया और बस फिर क्या था...इंटरनेट ठहाकों से गूंज उठा.

जब फॉर्मलिटी गई छुट्टी पर (Dear CEO Bro viral email)

मेल की शुरुआत इतनी अनोखी थी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा. आवेदनकर्ता (इंटर्न) ने लिखा, 'मैं सुपरमेमोरी में इंटर्नशिप के अवसर में अपनी गहरी रुचि व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं' (Sir, I'm very interested in an internship at your company), लेकिन मज़ा तो तब आया जब उसने खुद ही लिख दिया, 'उपरोक्त सभी बातें AI में लिखी गई हैं, लेकिन मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं.' (The above is matter all written in AI but I do wanna work with you). यानी AI से लिखा मेल, मगर दिल से की गई रिक्वेस्ट...इतना ईमानदार इंटर्न शायद ही कभी देखा गया हो. आखिर में उसने लिखा, (Sorry for that subject just to get attracted from you) यानी भाई ने मान लिया कि सब्जेक्ट लाइन सिर्फ ध्यान खींचने के लिए थी.

CEO का जवाब और सोशल मीडिया की हंसी (viral mail of applicant)

इतनी ईमानदारी और कॉन्फिडेंस देखकर सोशल मीडिया यूजर्स बोले, 'भाई, तू तो अलग ही लेवल का बंदा है' और आख़िर में उस लड़के ने जो लिखा, वो तो हंसी रोक नहीं पाई. ध्रव्य शाह ने जब ये मेल शेयर किया, तो साथ में लिखा, (How not to cold email) मतलब- अगर आप किसी CEO को मेल भेज रहे हैं, तो ऐसे मत भेजना. लोगों ने कमेंट में खूब मज़े लिए. एक ने लिखा, 'भाई ने अपना आखिरी तरीका इस्तेमाल किया.' दूसरे ने कहा, 'ये cold email नहीं, comedy email है' और किसी ने तो ये तक बोल दिया, 'अगर मैं CEO होता, तो इस honesty के लिए इसी को रख लेता.'

दिल से भेजा गया मेल, जो दिल में उतर गया (AI generated internship mail)

सच कहें तो ये मेल भले ही AI से लिखा गया था, पर उसमें जो सच्चाई और जोश था, उसने सबका दिल जीत लिया. आज के दौर में जहां सब दिखावे में लगे हैं, वहां एक लड़के ने ईमानदारी से लिखा, (I just wanna work with you) और बस यही लाइन सबके दिल में उतर गई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

