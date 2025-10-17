बेंगलुरु के Zepto डिलीवरी बॉय की कमाई ने उड़ाए सबके होश, बताया- 1 हफ्ते में कितना कमा लेता है

Bengaluru Zepto Delivery Agent Earns: बेंगलुरु में एक Zepto डिलीवरी एजेंट का हफ्तेभर की कमाई का पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. आमतौर पर लोग डिलीवरी जॉब (delivery job Bengaluru) को साधारण काम मानते हैं, लेकिन इस शख्स की मेहनत और आंकड़े देखकर हर कोई हैरान है. रेडिट पर पोस्ट शेयर करने वाले इस डिलीवरी एजेंट (Zepto Delivery agent) ने बताया कि उसने सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 12 घंटे की शिफ्ट में काम किया और हफ्तेभर में कुल 21,000 रुपये की कमाई (Zepto delivery boy income) की.

387 ऑर्डर डिलीवर करके कमाए 21 हजार रुपये (Bengaluru Zepto viral post)

एजेंट ने अपने रेडिट पोस्ट (viral story) में लिखा, 'ज़ेप्टो डिलीवरी के रूप में मैंने एक सप्ताह में (सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक काम करके) कितना कमाया?. उसने बताया कि एक हफ्ते में उसने 387 ऑर्डर डिलीवर (Zepto viral Reddit story) किए और फ्यूल खर्च निकालने के बाद उसके पास करीब 18,906 रुपये की नेट कमाई बची. पोस्ट में एजेंट ने यह भी बताया कि कमाई मौसम और डिमांड पर निर्भर करती है. उसने लिखा, 'एक हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम किया और 12,000 कमा लिए, क्योंकि दो दिन लगातार शाम 6 से रात 11 बजे तक बारिश (Zepto delivery viral video news) हुई थी.'

बारिश ने बढ़ाई कमाई-रातभर डिलीवरी से हुआ फायदा (Zepto income during rain)

एजेंट ने बताया कि जब बारिश होती है, तब डिलीवरी (Zepto rider salary India) की डिमांड अचानक बढ़ जाती है. उसने बताया कि, 'बारिश के दौरान ज्यादातर लोग ऑर्डर ऑनलाइन करते हैं, जिससे हमें ज्यादा डिलीवरी (online delivery job earnings) मिलती है और इंसेंटिव भी बढ़ जाता है.' यह पोस्ट (Zepto rain bonus) देखने के बाद कई लोगों ने पूछा कि आखिर Zepto इतना पे कैसे देता है, जबकि कुछ ने इसकी सच्चाई पर शक जताया.

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन (Zepto delivery agent earnings)

एक यूजर ने लिखा, 'इतनी कमाई? Zepto इतना पे करता है क्या?' दूसरे ने कहा, 'यह कुछ अच्छा लाभ है.' तीसरे ने मजाक में लिखा, 'भाई अगला हफ्ता (Zepto earnings per week) भी ऐसा ही रखना.'

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा