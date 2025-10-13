8वीं के बाद छोड़ा स्कूल, 15 साल की उम्र में खोली राशन की दुकान, अब बुर्ज खलीफा में रहता है ये भारतीय करोड़पति

हर साल, कई भारतीय बेहतर अवसरों और उज्जवल भविष्य की तलाश में खाड़ी देशों, खासकर संयुक्त अरब अमीरात (UAE), का रुख करते हैं. जहां कई लोगों को सफलता मिलती है, वहीं कुछ आगे बढ़कर वाकई प्रेरणादायक कहानियां रचते हैं. ऐसी ही एक कहानी सतीश सनपाल की है, जो एक सफल उद्यमी हैं और जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में एक फलता-फूलता व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया है. आज, वह दुबई के प्रतिष्ठित बुर्ज खलीफा में रहते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत आपको कितनी दूर तक ले जा सकती है. उनकी यात्रा उन अनगिनत भारतीयों के सच्चे जज्बे को दर्शाती है जो सपनों की तलाश में मध्य पूर्व जाते हैं और उन्हें हकीकत में बदलते हैं.

क्लास 8 के बाद छोड़ा स्कूल

मूल रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले सतीश ने आठवीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया और अपनी मां के दिए गए मात्र 50,000 रुपये से अपने व्यापार की यात्रा शुरू की. मात्र 15 साल की उम्र में, उन्होंने भारत में एक छोटी सी किराने की दुकान खोली. हालांकि दो साल के भीतर ही उनका व्यवसाय बंद हो गया, लेकिन इससे उन्हें जो शुरुआती सबक मिले, वे अमूल्य साबित हुए.

दुबई तक विश्वास की छलांग

सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित, सतीश बड़े अवसरों की तलाश में संयुक्त अरब अमीरात चले गए. औपचारिक शिक्षा या व्यावसायिक डिग्री न होने के बावजूद, उन्होंने अपने सपनों और जुनून पर भरोसा किया. उन्होंने कभी किसी के अधीन काम नहीं किया, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, दुबई ने सतीश के लिए सब कुछ बदल दिया. जब वह 11 साल पहले यूएई आए थे, तब उनके पास कोई सेटअप नहीं था. उन्होंने एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत की—ग्राहकों को शेयर बाजार के दलालों से जुड़ने में मदद करना. इससे उन्हें अनुभव और आत्मविश्वास मिला. उन्हें लगा कि दुबई में विकास की अपार संभावनाएं हैं. इस बीच, उन्होंने धीरे-धीरे कई व्यवसायों में कदम रखा.

ANAX होल्डिंग का निर्माण

2018 में, सतीश ने ANAX होल्डिंग की शुरुआत की. अब ग्रुप के तीन प्रमुख हिस्से हैं—ANAX डेवलपमेंट्स, ANAX हॉस्पिटैलिटी और ANAX कैपिटल. कंपनी अब और भी आगे बढ़ना चाहती है. सतीश संपाल का जबलपुर का सपना बड़ा और स्पष्ट होता जा रहा है.

आपदा में भी तलाशा अवसर

सतीश संपाल ने दुबई की अंडर वैल्यूड प्रोपर्टी में निवेश करके कोविड संकट को एक सुनहरे अवसर में बदल दिया, जिनकी कीमत अब दस गुना बढ़ गई है. दुबई हिल्स में स्थित उनका 12 करोड़ डॉलर का बंगला उनके साहसिक निर्णयों का प्रमाण है. वे बचत और खर्च में समझदारी से संतुलन बनाते हैं, रियल एस्टेट, लग्ज़री घड़ियों, सोने और कारों में निवेश करते हैं, जिससे उनकी तरक्की को बल मिलता है.

दिखावा नहीं आत्मविश्वास से भरी है लाइफस्टाइल

बुर्ज खलीफा में अपने परिवार के साथ रहने वाले सतीश के पास लग्ज़री कारें और एक यॉट है, और वे इन्हें सिर्फ़ रुतबे का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का प्रतीक मानते हैं. 2034 तक दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में शामिल होने का उनका महत्वाकांक्षी लक्ष्य है. इस साल, उनकी कंपनी दुबई और यूके में उद्यम सहित, 3 अरब दिरहम से ज़्यादा मूल्य की चार नई रियल एस्टेट परियोजनाएं शुरू कर रही है. युवाओं को उनकी सरल सलाह है: अनुशासित रहें, सीखते रहें और कभी हार न मानें, क्योंकि असफलताएं भी बड़ी सफलता की ओर ले जा सकती हैं.

