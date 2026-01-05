विज्ञापन
असम में भूकंप के तेज झटके, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 5.1 रही तीव्रता, सेंटर कहां? 

असम के साथ-साथ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर झटके महसूस किए गए. सुबह के समय आए इन झटकों के कारण लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए.

उत्तर पूर्व भारत के कई हिस्सों, विशेष रूप से असम में सोमवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है. भूकंप सोमवार, 5 जनवरी 2026 को सुबह 04:17:40 (IST) बजे आया.

मोरीगांव में था केंद्र भूकंप का केंद्र 

असम का मोरीगांव (Morigaon) क्षेत्र था. जमीन के नीचे इसकी गहराई लगभग 50 किलोमीटर दर्ज की गई है. भूकंप का सटीक स्थान अक्षांश (Lat) 26.37 N और देशांतर (Long) 92.29 E रहा.

पूर्वोत्तर के कई राज्यों में झटके 

असम के साथ-साथ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर झटके महसूस किए गए. सुबह के समय आए इन झटकों के कारण लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए.

जान-माल का कोई नुकसान नहीं 

राहत की बात यह है कि अभी तक इस भूकंप से किसी के हताहत होने या संपत्ति के बड़े नुकसान की कोई तत्काल रिपोर्ट सामने नहीं आई है. स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और संवेदनशील इलाकों से जानकारी जुटाई जा रही है.

