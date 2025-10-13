विज्ञापन
विशेष लिंक

टीवी पर जैसे ही बजा राम भजन, कुत्ते ने अचानक किया कुछ ऐसा, Video देख लोगों ने लगाया जय श्री राम का जयकारा

कुत्ते के इस वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'जय श्रीराम'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'रामजी का असली भक्त'. तीसरा यूजर लिखता है, 'भगवान राम कण-कण में हैं'. जबकि कई यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में ढेरों-ढेरों रेड हार्ट इमोजी शेयर किए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
टीवी पर जैसे ही बजा राम भजन, कुत्ते ने अचानक किया कुछ ऐसा, Video देख लोगों ने लगाया जय श्री राम का जयकारा
टीवी पर जैसे ही बजा राम भजन, कुत्ते ने दिया ऐसा एक्सप्रेशन, देख हर जाएंगे हैरान

Dog sings Ram Bhajan: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो भी वायरल होते हैं, जो एक पल में ही दिल जीत लेते हैं. इसमें सबसे ज्यादा बच्चों के क्यूट वीडियो शामिल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जो हमारी कल्पना से बहुत परे होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और भगवान राम के भक्त इस वीडियो को देखने के बाद फूले नहीं समा रहे हैं. इस वीडियो में कुछ ऐसा है, जिसे देखने के बाद आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे. इस वीडियो में एक कुत्ता और उसका मालिक है , जो टीवी पर गाने देख रहे हैं, लेकिन वीडियो के अंत में कुछ ऐसा हुआ, जो बहुत ही चौंकाने वाला है. चलिए जानते हैं आखिर इस वीडियो में क्या हुआ.

वीडियो में ऐसा क्या हुआ? 

इस वीडियो में देखेंगे कि एक शख्स अपने टीवी पर गाने चला रहा है. पहले वो इंग्लिश सिंगर एड शीरन का सॉन्ग सैफायर चलाता है. फिर बताता है कि देखो कुत्ते का इसमें कोई इंटेरेस्ट नहीं है. इसके बाद शख्स अपना एक और फेवरेट अंग्रेजी सॉन्ग चलाता है, जिस पर भी कुत्ते की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है. अंत में जब यह शख्स राम भजन बजाता है तो, कुत्ता झट से सुर लगाने लगता है और राम की भक्ति में खो जाता है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर अभी तक खूब प्यार बटोर लिया है. वीडियो का कमेंट बॉक्स जय श्री राम से गूंज चुका है.

देखें Video:

लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे  
कुत्ते के इस वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'जय श्रीराम'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'रामजी का असली भक्त'. तीसरा यूजर लिखता है, 'भगवान राम कण-कण में हैं'. जबकि कई यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में ढेरों-ढेरों रेड हार्ट इमोजी शेयर किए हैं और कईयों ने जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक किया है. इस वीडियो पर अभी तक 805 लाइक आ चुके हैं और 7 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. आपको कैसा लगा है यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं.

यह भी पढ़ें: करवाचौथ पर घर जाने में लेट हो गया पति, पुलिस वाले ने रास्ते में रोककर पूछे सवाल, फिर जो किया, Video दिल जीत लेगा

इस शख्स ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2253 शब्दों का रखा नाम, गिनीज बुक में हुआ दर्ज

नाम है ‘विधायक', बादाम, काजू और घी खाता है यह भैंसा, दूर-दूर से देखने आते हैं लोग, करोड़ों में है इसकी कीमत

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dog Viral Video, Viral Dog Video, Dog Sings Ram Bhajan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com