टीवी पर जैसे ही बजा राम भजन, कुत्ते ने अचानक किया कुछ ऐसा, Video देख लोगों ने लगाया जय श्री राम का जयकारा

Dog sings Ram Bhajan: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो भी वायरल होते हैं, जो एक पल में ही दिल जीत लेते हैं. इसमें सबसे ज्यादा बच्चों के क्यूट वीडियो शामिल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जो हमारी कल्पना से बहुत परे होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और भगवान राम के भक्त इस वीडियो को देखने के बाद फूले नहीं समा रहे हैं. इस वीडियो में कुछ ऐसा है, जिसे देखने के बाद आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे. इस वीडियो में एक कुत्ता और उसका मालिक है , जो टीवी पर गाने देख रहे हैं, लेकिन वीडियो के अंत में कुछ ऐसा हुआ, जो बहुत ही चौंकाने वाला है. चलिए जानते हैं आखिर इस वीडियो में क्या हुआ.



वीडियो में ऐसा क्या हुआ?



इस वीडियो में देखेंगे कि एक शख्स अपने टीवी पर गाने चला रहा है. पहले वो इंग्लिश सिंगर एड शीरन का सॉन्ग सैफायर चलाता है. फिर बताता है कि देखो कुत्ते का इसमें कोई इंटेरेस्ट नहीं है. इसके बाद शख्स अपना एक और फेवरेट अंग्रेजी सॉन्ग चलाता है, जिस पर भी कुत्ते की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है. अंत में जब यह शख्स राम भजन बजाता है तो, कुत्ता झट से सुर लगाने लगता है और राम की भक्ति में खो जाता है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर अभी तक खूब प्यार बटोर लिया है. वीडियो का कमेंट बॉक्स जय श्री राम से गूंज चुका है.

देखें Video:

लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे

कुत्ते के इस वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'जय श्रीराम'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'रामजी का असली भक्त'. तीसरा यूजर लिखता है, 'भगवान राम कण-कण में हैं'. जबकि कई यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में ढेरों-ढेरों रेड हार्ट इमोजी शेयर किए हैं और कईयों ने जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक किया है. इस वीडियो पर अभी तक 805 लाइक आ चुके हैं और 7 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. आपको कैसा लगा है यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं.

