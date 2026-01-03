मां सिलती थी सूट, बेटी ने अफसर बन पूरा किया परिवार का सपना, पढ़ें IPS अनु बेनीवाल की Success Story

कहते हैं कि आपका ज्ञान आपसे कोई छीन नहीं सकता है. अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो जिंदगी में परेशानी चाहे लाख हो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं. IPS ऑफिसर अनु बेनीवाल ने इस बात को सच साबित करके दिखाया है. दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में जन्मी अनु बेनीवाल का बचपन संघर्ष से भरा हुआ था. एक साधारण घर में पली-बढ़ीं अनु बेनीवाल का सपना IPS ऑफिसर बनने का था. लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी. उनके पिता, संजय कुमार बटन बनाने की एक छोटी सी यूनिट चलाते थे. लेकिन बीमारी के कारण ये काम बंद करने पड़ा. जिसके साथ ही पैसे की तंगी आने लगी.

अनु बेनीवाल की मां ने घर पर सूट सिलकर घर का खर्च उठाना शुरू किया और अपनी बेटी अनु को अच्छे से पढ़ाया. 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनु UPSC की तैयारी में लग गई. लेकिन इस दौरान उनके माता-पिता दोनों को सेहत ज्यादा खराब होने लगी. पिता को दिल की बीमारी लग गई. जबकि मां न्यूरोलॉजिकल मरीज हो गई. इन मुश्किलों के बावजूद, अनु ने पढ़ाई से कभी समझौता नहीं किया.

पहले प्रयास में मिली असफलता

अनु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया और यहां से BSc की डिग्री ली. उसके बाद MSc की. कुछ सालों तक नैनोसाइंस रिसर्च के फील्ड में काम किया. अपना एकेडमिक और रिसर्च का काम पूरा करने के बाद सिविल सर्विसेज़ एग्जाम पर फोकस किया. ज्योग्राफी को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना.

अनु ने साल 2018 में पहली बार सिविल सर्विस एग्जाम दिया था. लेकिन असफल रही. अपनी दूसरी कोशिश में, वह मेन्स तक पहुंचीं, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम आने से चूक गया. अनु ने लेकिन हार नहीं मानी. अपनी तीसरी कोशिश में ऑल इंडिया रैंक 638 हासिल की. हालांकि इस रैंक के साथ उन्हें वह सर्विस नहीं मिली जो वह चाहती थीं. ऐसे में अनु ने 2022 में चौथी बार एग्जाम दिया और ऑल इंडिया रैंक 217 हासिल की. जिससे उनका इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हो गया. उन्हें मध्य प्रदेश कैडर दिया गया.

अनु बेनीवाल ने IPS ऑफिसर डॉ. आयुष जाखड़ से शादी की है. जो 2022 बैच के हैं और मध्य प्रदेश कैडर में काम कर रहे हैं. डॉ. जाखड़ पहले PMT स्टेट टॉपर रह चुके हैं और AIIMS जोधपुर से MBBS ग्रेजुएट हैं. वह रिटायर्ड IPS ऑफिसर दिलीप जाखड़ के बेटे हैं.

