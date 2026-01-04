Jay Bhanushali-Mahhi Vij Divorce: माही विज-जय भानुशाली का शादी के 14 साल बाद रिश्ता खत्म, जानें क्या रही वजह

टीवी एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली ने फैंस के साथ अपने सैपरेशन की न्यूज दी है. पिछले कुछ दिनों से खबरें थीं कि कपल तलाक लेने वाला है. हालांकि अब तक माही विज और जय भानुशाली ने इस मामले में चुप्पी साधे रखी. लेकिन अब इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट शेयर करके उन्होंने फैंस के साथ सैपरेशन की न्यूज को कंफर्म किया है. वहीं उन्होंने बताया कि 14 साल की शादी के बाद वह अलग हो रहे हैं. इस खबर से फैंस को झटका लगा है.

जय भानुशाली-माही विज ने बच्चों से किया वादा

पोस्ट में कपल ने लिखा, आज हमने वह जर्नी, जिसे लाइफ कहते हैं. उस पर जाने के लिए अलग होने का फैसला लिया है. लेकिन आज भी हम एक दूसरे के लिए हाजिर रहेंगे. शांति, ग्रोथ, दयालुता और इंसानियत हमेशा से ही हमारी वैल्यू में थी. हमारे बच्चों - तारा, खुशी, रणवीर के लिए, हम सबसे अच्छे माता-पिता, सबसे अच्छे दोस्त बनने और उनके लिए जो सही है, वह करने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा, वह सब करने का वादा करते हैं."

नेगेटिविटी पर कपल ने कही ये बात

आगे लिखा, "हालांकि हम अलग-अलग रास्तों पर चल रहे हैं, लेकिन इस कहानी में कोई विलेन नहीं है और इस फैसले के पीछे कोई नेगेटिविटी नहीं है. किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कृपया जान लें कि हमने ड्रामे के बजाय शांति और सबसे ऊपर समझदारी को चुना है. हम आगे भी एक-दूसरे का सम्मान करते रहेंगे, एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे और दोस्त बने रहेंगे, जैसा कि हम हमेशा से रहे हैं. आपसी सम्मान के साथ, हम आगे बढ़ते हुए आपसे सम्मान, प्यार और दया की उम्मीद करते हैं."

14 साल की टूटी शादी

गौरतलब है कि माही विज और जय भानुशाली कुछ समय तक रिश्ते में रहे, जिसके बाद साल 2011 में कपल ने शादी की. वहीं 2017 में उन्होंने राजवीर और खुशी को गोद लिया. जबकि 2019 में कपल अपनी बायोलॉजिकल बेटी तारा के पेरेंट्स बने थे.