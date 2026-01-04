लगातार 2 बार किया UPSC क्रैक, किसान की बेटी बनी IAS अफसर, पढ़ें कोमल की Success story

UPSC की परीक्षा क्रैक करने का सपना हल साल लाखों युवा देखते हैं. लेकिन कुछ ही लोग इस सपने को पूरा कर पाते हैं. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली कोमल पुनिया ने भी IAS बनने का सपना देखा था और इस सपने को अपनी मेहनत के दम पर पूरा करके मानी. कोमल पुनिया की सक्सेस स्टोरी पढ़कर आपका हौसला भी बढ़ेगा और UPSC परीक्षा को क्रैक करने में मदद भी मिलेगी. कोमल पुनिया ने कुल तीन बार परीक्षा दी और लगातार दो बार एग्जाम को क्रैक भी किया. दरअसल पहली बार में उनका सिलेक्शन आईपीएस के लिए हुआ था. लेकिन कोमल का सपना था IAS का. फिर क्या उन्होंने दोबारा से UPSC परीक्षा देने की ठान ली.

ऑल इंडिया में छठी रैंक हासिल की

अपनी पूरानी गलतियों से सिखते हुए कोमल ने UPSC परीक्षा की तैयारी फिर से शुरू की. दिन रात सिर्फ पढ़ाई की. कोमल की मेहनत रंग लेकर आई और वो UPSC परीक्षा दूसरा बार भी पास करने में सफल रही. साल 2024 में कोमल ने ऑल इंडिया में छठी रैंक हासिल की और IAS बन गई.

कोमल का नाता बेहद ही साधारण परिवार से था. वो अपने गांव की सबसे होशियार बेटी थी. साल 2016 में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में कोमल ने अपने जिले में टॉप किया था. किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली कोमल ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद बीटेक की तैयारी शुरू की. आईआईटी रुड़की में उन्हें दाखिला भी मिल गया. बीटेक करने के बाद कोमल यूपीएससी की तैयारी में लग गई.

साल 2022 में कोमल ने पहली बार UPSC एग्जाम दिया था. हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली. इसके बाद कोमल ने फिर पेपर दिया और 474वीं रैंक मिली. उनका चयन आईपीएस के लिए हुआ. लेकिन कोमल को IAS बनना था.

