शिकारी खुद यहां शिकार हो गया...नदी किनारे मगरमच्छ पर टूटा जैगुआर का कहर

जंगल के इस वायरल वीडियो में जैगुआर ने मगरमच्छ पर ऐसा सरप्राइज अटैक किया कि पानी का राजा भी उसके आगे बेबस हो गया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा है और यूजर्स लगातार इसे देखकर हैरान हो रहे हैं.

Jaguar Deadly Surprise: जैगुआर के खौफनाक वार से कांपा मगरमच्छ

Jaguar Surprise Attack On Crocodile: जंगल की ज़िंदगी हमेशा रोमांच और खतरे से भरी होती है. यहां कभी भी कौन किस पर हावी हो जाए, कहा नहीं जा सकता. इसी को साबित करता है एक वायरल वीडियो, जिसमें पानी के राजा कहे जाने वाले मगरमच्छ पर घात लगाकर हमला कर देता है, जंगल का खतरनाक शिकारी जैगुआर. वीडियो इतना अविश्वसनीय है कि पहली नज़र में यह किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लगता है. मगर असल में यह असली जंगल की हकीकत है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

मगरमच्छ पर हमला

वीडियो की शुरुआत होती है नदी किनारे बैठे एक मगरमच्छ से. वह आराम से शिकार का इंतजार कर रहा होता है, तभी अचानक पानी से चुपके-चुपके तैरता हुआ एक जैगुआर सामने आता है. कुछ ही सेकंड में यह जैगुआर का सरप्राइज अटैक मगरमच्छ के लिए डरावना सपना साबित हो जाता है.

जैगुआर का जोरदार हमला

महज़ 24 सेकंड के इस वीडियो में दिखता है कि कैसे जैगुआर बिजली की रफ्तार से मगरमच्छ पर कूद पड़ता है. पहले ही वार में जैगुआर हावी हो जाता है. मगरमच्छ अपनी जान बचाने के लिए खुद को पलटने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. जैगुआर ने अपनी जबर्दस्त ताकत और शिकार करने की कला से नदी के इस शिकारी को काबू में कर लिया.

यहां देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल 

Instagram पर इस वीडियो को @andresclausen ने शेयर किया है और कैप्शन में लिखा, "मेरे जीवन का सबसे चौंकाने वाला मोमेंट: फेमस जगुआर ओसाडो ने बड़े मगरमच्छ पर हमला किया और जीत गया." वीडियो पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, शिकार करने का यह सबसे शानदार तरीका है. दूसरे ने कहा, ये पल जिसने भी कैमरे में कैद किया, वह अवॉर्ड का हकदार है. तीसरे ने लिखा, जैगुआर सच में जंगल का किंग है.

क्यों है यह वीडियो इतना खास?

जैगुआर और मगरमच्छ दोनों ही टॉप शिकारी माने जाते हैं. मगरमच्छ को हराना किसी भी जानवर के बस की बात नहीं. ऐसे में जैगुआर का यह शिकार करना जंगल की दुनिया में एक रेयर मोमेंट है. यही वजह है कि यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है और ट्रेंडिंग बना हुआ है.

