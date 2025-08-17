खूंखार जानवर को खाना खिलाना पड़ा भारी, एक झटके में इंसान को निगल जाता मगरमच्छ, खौफनाक हमला देख कांप गए लोग

Crocodile Attack Viral Video: मगरमच्छ दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में गिने जाते हैं. पानी में हों या जमीन पर, इनका अंदाज़ हमेशा ही डरावना होता है. इनकी जबड़ों की ताकत इतनी होती है कि ये इंसान से लेकर जानवर तक की हड्डियां तक चबा डालते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है.

मांस खिलाने गया शख्स और हो गई बड़ी गलती (man feeding crocodile)

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स हाथ में मांस लेकर मगरमच्छ को खिलाने जाता है. शुरुआत में तो सब सामान्य लगता है, मगर जैसे ही मगरमच्छ पास आता है, अचानक से वह मांस के बजाय उस शख्स पर ही झपट पड़ता है. पल भर के लिए वहां खड़े सभी लोग सहम जाते हैं.

ट्रेनर ने दिखाई सूझबूझ, बचाई जान (crocodile scary video)

स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि अगर बीच में ट्रेनर न आता तो उस शख्स की जान भी जा सकती थी. ट्रेनर ने फुर्ती दिखाते हुए मगरमच्छ का ध्यान हटाया और किसी तरह शख्स को वहां से सुरक्षित निकाल लिया. इस दौरान उसकी हालत देखकर साफ समझा जा सकता है कि मौत कितनी करीब थी.

सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप (Magarmach attack video)

इस खौफनाक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर @Brutal_0s नामक अकाउंट से शेयर किया गया है. यह वीडियो महज 17 सेकंड का है, लेकिन अब तक इसे 6 मिलियन यानी 60 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हजारों लोगों ने इसे लाइक किया है और अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. किसी ने लिखा, भाई ने अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं की, तो एक अन्य यूजर ने कमेंट किया. मगरमच्छ बहुत भूखा था, छोटा सा मांस का टुकड़ा उसके लिए काफी नहीं था. वहीं एक और शख्स ने कहा, ये तो बेहद डरावना मंजर है.

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा