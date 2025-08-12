भाई रेस्क्यू किया है या किडनैप? बाइक पर मगरमच्छ का अनोखा रेस्क्यू, देख लोग बोले- ये सिर्फ यूपी में ही संभव है

Crocodile Bike Rescue Video: बरसात का मौसम और बाढ़ का पानी कई बार जंगल के जीवों को इंसानी बस्तियों में ले आता है. उत्तर प्रदेश के एटा में भी बाढ़ के दौरान एक मगरमच्छ आबादी वाले इलाके में पहुंच गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था.

बाइक पर मगरमच्छ...तीन सवार, एक कहानी (Etah viral bike crocodile)

वायरल वीडियो में दिखता है कि गांव के तीन लड़के मगरमच्छ को सुरक्षित नदी में छोड़ने के लिए बाइक पर ले जा रहे हैं. सबसे आगे बाइक चलाने वाला लड़का बैठा है, उसके पीछे मगरमच्छ को बांधकर लिटाया गया है और फिर उसके पीछे एक और लड़का बैठा है. मजेदार बात यह है कि पीछे वाले को लोग सलाह दे रहे हैं कि मगरमच्छ को उल्टा कर लो, लेकिन वह अपनी मर्जी से ही बैठा रहता है.

सोशल मीडिया पर हंसी और हैरानी (three men bike ride crocodile)

करीब 15 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया. यूजर्स ने इस पर खूब मजेदार कमेंट्स किए. किसी ने लिखा, बड़े खतरनाक लोग हैं यार, मगरमच्छ भी सोच रहा होगा किस देश में फंस गया. दूसरे ने कहा, ये सिर्फ यूपी में ही हो सकता है, जिया हो यूपी के लाला. एक और यूजर ने मजाक में लिखा, मगरमच्छ अब अपने घर में यह कहानी सुनाएगा.

खतरे में भी मस्ती (viral crocodile on bike)

जहां ज्यादातर लोग मगरमच्छ को देखकर डर जाते हैं, वहीं इन लड़कों ने इसे एक एडवेंचर की तरह लिया. न तो घबराए, न ही जल्दबाजी की, बस बाइक चलाई और मगरमच्छ को उसके घर तक छोड़ने निकल पड़े. यह वीडियो इस बात का सबूत है कि गांव के लोग खतरे में भी ठहाके लगाने का मौका नहीं छोड़ते.

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा