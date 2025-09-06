विज्ञापन
मंदिर के बाहर 'भक्ति में लीन' बैठा दिखा खूंखार शेर, वीडियो हो रहा वायरल

Lion in Temple: मंदिर में बैठे शेर को जब एक शख्‍स ने शांत चित मुद्रा में देखा, तो उससे रहा नहीं गया. वह इस दृश्‍य को अपने कैमरे में कैद करने लगा. इस दौरान शेर को अहसास हो गया कि कोई उसके आसपास है.

  • गुजरात के गिर के एक मंदिर में एक शेर शांति से बैठा दिखाई दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
  • शेर ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को देखकर भी दहाड़ा नहीं और चुपचाप वहीं बैठा रहा, जो लोगों को हैरान कर रहा.
  • इस वीडियो की लंबाई लगभग सत्ताइस सेकंड है और इसे रेडिट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है.
नई दिल्‍ली:

Lion Viral Video: गुजरात में गिर के एक मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक खूंखार शेर मंदिर में एकदम शांत बैठा दिखाई दे रहा है. ऐसा लग रहा है कि ये भक्ति में लीन है. इस पूरे दृश्‍य को एक शख्‍स ने अपने मोबाइल के कैमरे से कैद कर लिया. हालांकि, हैरानी की बात यह रही कि इस शेर ने वीडियो बनाने वाले शख्‍स को देख लिया था, लेकिन इसके बावजूद ये दहाड़ा नहीं और चुपचाप मंदिर के सामने बैठा रहा. ऐसा लग रहा था कि ये शेर दिनभर की दौड़ भाग के बाद शंति की तलाश में मंदिर में आया है. 

शेर न दहाड़ा न शख्‍स का दौड़ाया

शेर आमतौर पर किसी इंसान को देखकर दहाड़ने लगता है. इंसानों को भी शेर अपना शिकार ही मानता है. लेकिन गिर के मंदिर में बैठे शेर को जब एक शख्‍स ने शांत चित मुद्रा में देखा, तो उससे रहा नहीं गया. वह इस दृश्‍य को अपने कैमरे में कैद करने लगा. इस दौरान शेर को अहसास हो गया कि कोई उसके आसपास है. शेर ने वीडियो बनाने वाले शख्‍स को देख लिया. लेकिन इसके बाद भी वह शांत बैठे रहा. वह अपनी जगह से हिला तक नहीं. इसके बाद वह शख्‍स भी बेफिक्र होकर वीडियो बनाना रहा. जंगल के राजा शेर के ऐसे वीडियो कम ही देखने को मिलते हैं. ऐसे में ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है. 

शेर की 'भक्ति' का ये वीडियो लगभग 27 सेकंड का है. इसके शेर के हावभाव साफ देखे जा सकते हैं. वीडियो फुटेज रेडिट (सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म) पर शेयर की गई है. आप इसे यहां क्लिक करके देख सकते हैं. वीडियो को देख लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कोई इसे चमत्‍कारी शेर कह रहा है, तो कोई इसे भक्ति में लीन शेर कह रहा है. 

एशियाई शेरों का ठिकाना

वैसे बता दें कि गुजरात के गिर में बड़ी संख्‍या में शेर पाए जाते हैं. यह शेरों के संरक्षित क्षेत्र है. गिर एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक ठिकाना है. अफ्रीका के बाहर दुनिया में गिर नेशनल पार्क ही ऐसी जगह है, जहां शेर काफी संख्‍या में देखने को मिल जाते हैं. ऐसे में गिर इलाके में स्थित मंदिर के पास शेर का दिखना कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है. लेकिन रात के अंधेरे में शेर अकेला जिस शांत चित मुद्रा में बैठा है, वो चौंकाने वाला है. 

