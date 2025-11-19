सुनसान जंगल वाली सड़क पर चूहों का कब्जा, वायरल वीडियो देख लोगों को नहीं हुआ खुद की आंखों पर यकीन

Viral Rat Video: सोचिए...आधी रात हो, सड़क पूरी तरह सुनसान हो, सिर्फ आपकी कार की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रही हों और तभी आपको सड़क पर कुछ छोटे-छोटे साये भागते हुए दिखें. पहले तो आपको लगे कि कोई पत्ता या कीड़ा होगा, लेकिन जैसे-जैसे कार आगे बढ़े, आपको पता चले कि ये तो दर्जनों चूहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा ही दिल दहला देने वाला मगर दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पूरी सड़क पर चारों तरफ चूहे ही चूहे दौड़ते दिखाई दे रहे हैं, मानो रात को सड़क उनकी ही हो.

यूं लगा मानो चूहों का अपना 'हाईवे ट्रैक' हो (chuhon ka video)

वीडियो बनाने वाला युवक खुद भी हक्का-बक्का रह जाता है. वह कैमरे में दिखाते हुए कहता है कि, इस इलाके में रात होते ही सड़क पर इतनी बड़ी संख्या में चूहे निकल आते हैं कि लगता है उनकी कोई मीटिंग चल रही हो या फिर कोई दौड़ प्रतियोगिता हो. हेडलाइट जैसे ही आगे बढ़ती है, सड़क के दाएं-बाएं छोटे-छोटे जीव सारी दिशा में भागते दिखते हैं. कुछ कार के बिल्कुल सामने, कुछ किनारों पर...मानो हर जगह सिर्फ चूहों की 'ट्रैफिक' लगी हो.

लोग हैरान- इतने चूहे एक साथ पहली बार देखे (jungle road at night)

वीडियो इंटरनेट पर आते ही हजारों लाइक्स और रिएक्शन मिलने लगे. किसी ने लिखा, 'भाई ये कौन सा इलाका है?' तो किसी ने मजाक में कहा, 'ये सड़क नहीं, चूहों का एयरपोर्ट रनवे है.' कई लोगों ने चिंता जताई कि इतने चूहे किसी बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकते हैं. वहीं कुछ लोगों को यह दृश्य किसी हॉरर फिल्म जैसा लगा...सन्नाटा, जंगल और सड़क पर चूहों की अचानक भागदौड़.

क्या है इस इलाके की सच्चाई? (cary road viral clip)

स्थानीय लोगों का मानना है कि जंगलों या पहाड़ी इलाकों में रात के समय चूहे, साही और दूसरे छोटे जानवर अक्सर गर्माहट और खाना तलाशने सड़क की ओर आ जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या एक साथ देखना बेहद कम होता है. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को prashant_rathore_9232 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

