Gajar Halwa Without Grating : सर्दियों का मौसम आया नहीं कि हर घर में गरमा गरम गाजर का हलवा (Gajar ka Halwa) बनने लगता है. अगर आपने ठंड में हलवा नहीं खाया, तो समझो कुछ नहीं खाया! यह खाने में इतना टेस्टी (Tasty) और मज़ेदार होता है कि हर कोई इसे पसंद करता है. जैसे ही हल्की ठंड शुरू होती है, गाजर के हलवे की भीनी-भीनी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है.

लेकिन इस लाजवाब डिश (Dish) को बनाने में सबसे बड़ा झंझट (Hassle) होता है गाजर को कद्दूकस करना (Grating Carrots). ढेर सारी गाजर को घंटों बैठकर घिसने में ही हमारी जान निकल जाती है. यही वजह है कि कई बार मन होते हुए भी लोग घर पर गाजर का हलवा बनाना टाल देते हैं.

घबराइए नहीं! आज हम आपको ऐसे कमाल के किचन हैक्स (Kitchen Hacks) बता रहे हैं, जिनकी मदद से आपको कभी घंटों बैठकर गाजर घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप मिनटों में, बिना कद्दूकस किए, एकदम परफेक्ट और स्वादिष्ट गाजर का हलवा बना सकती हैं.

बिना कद्दूकस किए गाजर का हलवा बनाने के दो सबसे आसान तरीके:

1. प्रेशर कुकर (Pressure Cooker) में गाजर घोंट कर बना लें हलवा

यह हलवा बनाने का सबसे तेज़ (Fastest) और आसान तरीका है. जब भी अचानक गाजर का हलवा खाने का मन करे, तो इस तरीके को आज़माएँ.

प्रेशर कुकर (Pressure Cooker) में गाजर का हलवा कैसे बनाएं

सामग्री (Ingredients):

गाजर

घी

दूध

चीनी

इलायची पाउडर

ड्राई फ्रूट्स (Dry Fruits).

प्रेशर कुकर (Pressure Cooker) में बनाने का तरीका:

गाजर को तैयार करें: गाजर को अच्छी तरह से धोकर छील लें. अब आपको इसे कद्दूकस नहीं करना है, बल्कि बस गोल-गोल या बड़े टुकड़ों (Big Pieces) में काट लें. गाजर भूनें: एक प्रेशर कुकर लें और उसमें देसी घी डालकर गर्म करें. जब घी गर्म हो जाए, तो गाजर के टुकड़े डालकर 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनें. जब गाजर से हल्की सी खुशबू आने लगे, तो समझो यह तैयार है. सीटी लगाएं: अब इसमें दूध डालकर अच्छे से मिला लें. कुकर का ढक्कन लगा दें और दो सीटी (Whistles) आने तक इसे तेज़ आंच पर पका लें. मैश करें: जब कुकर की गैस अपने आप निकल जाए, तो ढक्कन खोलें. अब आप किसी मैशर (Masher) या बड़ी चम्मच (Spoon) की मदद से गाजर को अच्छी तरह से मैश (Mash) यानी घोंट लें. यह इतनी गल चुकी होगी कि आसानी से घुट जाएगी और हलवे जैसा दरदरा टेक्सचर (Texture) आ जाएगा. पकाएं: इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालें. हलवे को तब तक पकाएं जब तक कि सारा पानी या दूध सूख न जाए और हलवा गाढ़ा न हो जाए. फाइनल टच: आखिर में ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम, किशमिश) मिलाकर गरमा गरम सर्व करें. यह हलवा आपका मुश्किल से 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगा.

2. मिक्सर ग्राइंडर (Mixer Grinder) में पीसकर बना लें गाजर का हलवा

अगर आपको हलवे में कद्दूकस वाला टेक्सचर ही चाहिए, तो मिक्सर ग्राइंडर की मदद ली जा सकती है. यह तरीका कद्दूकस करने से कम समय लेता है, लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है.

मिक्सर ग्राइंडर (Mixer Grinder) से गाजर का हलवा कैसे बनाएं

गाजर का हलवा बनाने की सामग्री:

गाजर

घी

दूध

चीनी

इलायची पाउडर

ड्राई फ्रूट्स.

गाजर का हलवा बनाने का तरीका:

गाजर तैयार करें: गाजर को धोकर और छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. पीसने का सही तरीका: गाजर के टुकड़ों को मिक्सर जार (Jar) में आधी मात्रा में ही डालें. सावधानी से पीसें: अब सबसे ज़रूरी स्टेप (Step) है. आपको मिक्सी को एक बार में लगातार नहीं चलाना है. मिक्सी चलाएं (लगभग 2 सेकंड), फिर बंद करें, फिर दोबारा चलाएं, फिर बंद करें. दरदरा टेक्सचर: आपको इस 'पल्स' (Pulse) तरीके से गाजर को पीसना है. ऐसा करने से गाजर एकदम कद्दूकस की तरह दरदरी (Coarse) हो जाएगी. अगर आप एक ही बार में मिक्सी चलाकर पीस देंगे, तो गाजर का पेस्ट (Paste) बन जाएगा और इससे हलवे का स्वाद और टेक्सचर दोनों खराब हो जाएंगे. आगे का प्रोसेस: जब गाजर दरदरी हो जाए, तो इसे सामान्य हलवा बनाने के तरीके से बनाएं—घी में भूनें, दूध और चीनी मिलाकर पकाएं, और ड्राई फ्रूट्स डालकर सर्व करें.

तो देखा आपने, गाजर का हलवा बनाना अब घंटों का काम नहीं रहा. इन आसान टिप्स (Tips) को अपनाएं और अपनी रसोई (Kitchen) में गर्माहट और मिठास घोलें!

