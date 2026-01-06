तुम इंडियन नहीं लगता...नॉर्थ ईस्ट के IPS अफसर ने अमेरिकी लोगों को दिया करारा जवाब, सुनकर आपको होगा गर्व

Indian Officer Speech Viral Video : देश की सेवा में अपने जीवन का हर एक पल समर्पित कर देने वाला भारतीय जवान, जो न केवल अपने परिवार का सम्मान बल्कि पूरे राष्ट्र का गौरव है. हर मुश्किल घड़ी में देश की हिफाजत के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले ऐसे वीरों की कहानी, जो हमें गर्व से भर देती है और हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की लौ जलाती है. ये जवान केवल एक नौकरी नहीं करते, वे हमारे सपनों और आजादी की रखवाली भी करते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वर्दी में मुस्कुराता एक अफसर भारत की संस्कृति, अपनापन और भाईचारे की ऐसी मिसाल पेश कर रहा है, जो सीधे दिल को छू जाती है. वीडियो की शुरुआत में अफसर बेहद सादगी से कहते हैं कि अमेरिका में कई लोगों ने उनसे कहा, 'You don't look like an Indian.' इस पर अफसर मुस्कुराकर जवाब देते हैं, 'You don't know India.' बस यहीं से वो बात शुरू होती है, जो भारत की असल पहचान बन जाती है.

भारत एक देश नहीं, एक बगीचा है (India Is Not a Country, It's a Garden)

अफसर कहते हैं, 'हमारा हिंदुस्तान एक बगीचे की तरह है', फिर वो भारत की विविधता को इतने खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं कि सुनने वाला खुद को उस बगीचे में महसूस करने लगता है. वह वीडियो में कहते है, 'छोटी आंखों वाले लोग नागालैंड, अरुणाचल और सिक्किम से हैं, पगड़ी बांधने वाला 'बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' कहता पंजाबी है, लुंगी पहनकर 'वणक्कम' बोलता तमिलनाडु से और ताऊ हरियाणा से हैं. हर रंग, हर बोली, हर पहनावा...सब मिलकर भारत बनाते हैं.'

भारत एक बगीचा हैं….!!!



इस बगीचे को कई भारत वाले भी नहीं समझ पाए…!!



तो अमेरिका वाले तो क्या ही समझेंगे….!!! pic.twitter.com/X9RXyhthtL — kapil bishnoi (@Kapil_Jyani_) January 5, 2026

वायरल हुआ वीडियो, लाखों दिलों तक पहुंची बात (desh bhakti viral story)

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर @Kapil_Jyani_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा गया, 'भारत एक बगीचा है, इस बगीचे को अमेरिका वाले क्या समझेंगे.' अब तक इस वीडियो को 60.4 हजार से ज्यादा व्यूज और 7 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं यूजर्स इसे भारत की असली पहचान बता रहे हैं. आज के दौर में जब पहचान को शक्ल-सूरत से जोड़ा जाता है, यह वीडियो बताता है कि भारत किसी एक चेहरे का नाम नहीं. यह कहानी उन करोड़ों आवाजों की है, जो अलग होते हुए भी एक साथ जीना जानते हैं. यह वीडियो सिर्फ वायरल कंटेंट नहीं, बल्कि भारत की गंगा-जमुनी तहजीब का आईना है. शायद सच में भारत को समझने के लिए भारत को जानना पड़ता है.

ये भी पढ़ें:- धुरंधर मूवी सॉन्ग पर पगलाईं पाकिस्तानी लड़कियां, शादी में डांस देखते रह गए अंकल

ये भी पढ़ें:- इंडिया घूमने आई थी, ऑटो ड्राइवर से प्यार कर बैठी, दिल छू लेगी ये अनोखी लवस्टोरी