पिता की विदाई में बेटियों ने मुंडवाया सिर, बाल दान कर दिया बराबरी और इंसानियत का भावुक संदेश

पिता के निधन के बाद दो बेटियों ने अंतिम रस्म में सिर मुंडवाया और अपने बाल कैंसर मरीजों को दान कर समाज को बराबरी और मानवता का संदेश दिया.

हाल ही में महिला दिवस बीता है और हर तरफ महिलाओं की ताकत और सम्मान की बातें हो रही थीं. इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने लोगों की आंखें नम कर दीं. अपने पिता को खोने का दुख किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा होता है. ऐसे मुश्किल समय में दो बेटियों ने वो किया जिसे समाज अक्सर सिर्फ बेटों से जोड़ता है. उन्होंने पिता की अंतिम विदाई में अपना सिर मुंडवाया. ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये प्यार, जिम्मेदारी और बराबरी का दिल छू लेने वाला संदेश था.

दुख के बीच लिया हिम्मत भरा फैसला

घर में शोक का माहौल था. पिता की तस्वीर के सामने दीपक जल रहे थे. परिवार गम में डूबा था. इसी दौरान दोनों बेटियां शांत बैठीं और नाई ने उनके बाल उतार दिए. ये पल बहुत भावुक था. कई जगहों पर ये रस्म बेटों तक सीमित मानी जाती है. लेकिन इन बेटियों ने बिना कुछ कहे सबको दिखा दिया कि पिता के लिए उनका प्यार किसी से कम नहीं है.

बराबरी का संदेश, इंसानियत की मिसाल

इन बहनों ने समाज को एक सीधा संदेश दिया. जिम्मेदारियां बेटे और बेटी में बंटी नहीं होतीं. परिवार का फर्ज दोनों का होता है. उनका ये कदम पुरानी सोच को तोड़ने वाला बना. लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ रस्म नहीं, सोच बदलने की शुरुआत है.

बाल दान कर दिया मानवता का साथ

सबसे दिल छू लेने वाली बात ये रही कि दोनों बहनों ने अपने कटे हुए बाल कैंसर मरीजों के लिए दान कर दिए. शोक के बीच भी उन्होंने किसी और की मुस्कान के बारे में सोचा. उनका ये कदम इंसानियत की बड़ी मिसाल बन गया. दर्द में भी दूसरों के लिए खड़े रहना ही असली हिम्मत होती है.

महिला दिवस के बाद दिल छू गया ये पल

महिला दिवस अभी हाल ही में गुजरा है. ऐसे समय में ये वीडियो लोगों को याद दिला रहा है कि महिलाओं को बराबरी सिर्फ शब्दों में नहीं, हकीकत में मिलनी चाहिए. बेटियां हर जिम्मेदारी निभा सकती हैं. उन्हें सिर्फ मौका और सम्मान चाहिए. सोशल मीडिया पर लोग इन बेटियों की हिम्मत को सलाम कर रहे हैं. कई यूजर्स कह रहे हैं कि ऐसे पल समाज को नई दिशा देते हैं.

