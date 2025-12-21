विज्ञापन
अच्छे अच्छों की छूट जाएगी सर्दी, जैकेट का ये ट्रेंड क्यों हो रहा वायरल

सर्दियों में ठिठुरन से बचना अब हुआ आसान...मार्केट में आया एक अनोखा जैकेट जो दिखने में तो लंबी साड़ी जैसा है, लेकिन ठंड में बचाने के लिए सुपर इफेक्टिव है. इसे पहनकर आप मनाली या लद्दाख जैसी ठंडी जगहों में भी बिना कंबल के घूम सकते हैं...ऐसा इस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं.

साड़ी जैसी जैकेट पहनकर ठंड से छुटकारा, देखो कैसे लेयर में लपेटते हैं लोग

Viral Jacket Instagram: देश में इस बार ठंड अपने चरम पर है और धुंध के साथ कड़ाके की सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ऐसे में ठंड से बचाव के लिए नई-नई चीजें ट्रेंड हो रही हैं. इसी कड़ी में मार्केट में एक ऐसा जैकेट आया है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है. ये जैकेट लंबी साड़ी जैसा दिखता है, जिसे कई लेयर्स में घुमाकर पहना जाता है. इसे पहनने का तरीका भी अनोखा है, जैसे कोई साड़ी लपेटता है, ठीक वैसा ही. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखने के बाद लोग हैरान भी हैं और खूब मौज भी ले रहे हैं.

बाजार में आया साड़ी जैसा अनोखा जैकेट (Unique Saree-style Jacket)

एक बार में इसे दो-तीन बार लपेटकर जैकेट का जिप बंद कर लो और फिर ठंड से सुरक्षा पक्की. इंस्टाग्राम पर daquicoreacciona नाम के अकाउंट से इस जैकेट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे अब तक 46 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हैं.

सर्दी से लड़ने का नया फैशन ट्रेंड (New Fashion Trend to Fight Severe Cold)

लोग कह रहे हैं कि, यह जैकेट सिर्फ दिखने में ही अलग नहीं है, बल्कि इसकी बनावट और डिजाइन ठंड से बचाने में काफी मददगार साबित हो सकती है. जो लोग ज्यादा सर्दी से प्रभावित होते हैं, उनके लिए यह जैकेट वरदान जैसा है. यहां तक की लोग इसे खरीदने की सलाह भी दे रहे हैं. यूं तो इंटरनेट पर रोजाना कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है, ऐसे में ये जैकेट लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स भी खूब मौज ले रहे हैं.

सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो (layered jacket cold)

इंस्टाग्राम पर daquicoreacciona नाम के अकाउंट से शेयर किया गया ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक शख्स इस जैकेट को अपनी पसंद के मुताबिक कई बार लपेटकर पहनता है. लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये जैकेट तो 'ठंड से लड़ाई' का नया हथियार है. साथ ही, इस जैकेट की कीमत और उपलब्धता को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं

