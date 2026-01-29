Viral Video : आज के सोशल मीडिया दौर में कब क्या वायरल हो जाए, कोई नहीं जानता. कभी अजीब फैशन चर्चा में आ जाता है तो कभी देसी जुगाड़ लोगों को हैरान कर देता है. इस बार इंटरनेट पर जो वीडियो तहलका मचा रहा है, वो ना किसी बड़े ब्रांड का है और ना ही किसी फैशन शो का. बल्कि ये है एक अनोखी पानी पूरी जैकेट, जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और दंग भी हैं. यह वायरल वीड‍ियो देखकर आप भी हंस पड़ेंगे.

हवा महल के बाहर दिखा चलता-फिरता पानी पूरी स्टॉल

इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर nitesh.experiment नाम के पेज से शेयर किया गया है. वीडियो में दिख रहा शख्स जयपुर के मशहूर हवा महल के बाहर खड़ा है, लेकिन उसकी जैकेट पर सबकी नजर टिक जाती है. ये कोई आम जैकेट नहीं है. जैकेट के एक हिस्से में गोलगप्पे सजे हुए हैं, तो दूसरे हिस्से में पुदीने का तीखा पानी रखा हुआ है. मतलब पूरा पानी पूरी स्टॉल ही शरीर पर पहन लिया गया है. खास बात ये है कि शख्स चलते-फिरते लोगों को अपनी ये अनोखी जैकेट दिखा रहा है और आसपास खड़े लोग वीडियो बनाने में जुटे हैं.

लोग बोले ये फैशन नहीं इनोवेशन है

सोशल मीडिया पर पानी पूरी जैकेट का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि भाई को अगला फैशन वीक वॉक करना चाहिए. तो किसी ने कहा कि ये स्ट्रीट फूड और फैशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. कई लोगों ने इसे एक शानदार आइडिया बताते हुए कहा कि अगर इसे थोड़ा और प्रोफेशनल डिजाइन दिया जाए, तो ये छोटे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है.