हर बार डेटिंग पर ऐसा क्या काम करती थी लड़की, मंगेतर ने कर दिया कोर्ट केस

चीन से एक ऐसा अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी मंगेतर से रिश्ता टूटने के बाद उससे खर्च किए गए पैसे वापस मांगे हैं. उसने कहा कि उसकी मंगेतर बहुत ज्यादा खाती है. कोर्ट तक पहुंचा ये विवाद सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ.

बहुत ज्यादा खाती है…शख्स ने अपनी मंगेतर पर किया केस, मांगे खर्च किए रुपये

Strange Lawsuit in China: चीन के एक छोटे से गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. एक शख्स ने अपनी मंगेतर पर मुकदमा दायर कर उस पर खर्च किए गए सारे पैसे वापस करने की मांग कर दी है. उसकी वजह थी कि मंगेतर का जरूरत से ज्यादा खाना. उसका कहना था कि, उसकी मंगेतर बहुत ज्यादा खाती है. यह मामला 9 दिसंबर को मीडिया में आया और तब से लोग इस पर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.

रिश्ता टूटने के बाद हुआ कोर्ट का रुख (relationship money dispute)

हे नाम के इस शख्स ने वांग नाम की अपनी मंगेतर के खिलाफ कोर्ट में दावा किया कि उसने डेटिंग के दौरान उसके परिवार को 20,000 युआन 'ब्राइड प्राइस' के तौर पर दिए थे. इसके अलावा, उसने वांग पर करीब 30,000 युआन अतिरिक्त खर्च किए थे, जिनमें कपड़े और पर्सनल सामान शामिल हैं. उसने इन सभी खर्चों को वापस लेने की मांग की. ये रकम भारत के हिसाब से लाखों में जाती है, इसलिए मामला खासा सुर्खियों में रहा.

मीडिएटर के जरिए हुई मुलाकात (bride price refund)

वांग और हे दोनों चीन के एक ही गांव के रहने वाले थे. उनकी मुलाकात एक मीडिएटर के जरिए हुई थी और बाद में उनकी सगाई हो गई. दोनों ने एक साथ उत्तरी चीन के हेबेई प्रांत में एक रेस्टोरेंट चलाया, जो हे के परिवार का था. करीब छह महीने तक वांग ने उस बिजनेस में मदद की, लेकिन बाद में उसने काम करना बंद कर दिया और कहा कि वह सिर्फ आसान काम ही करना चाहती है.

कोर्ट में सबूत पेश किए, पर वांग ने भी किया बचाव (personal expenses lawsuit)

हे ने अदालत में वांग के लिए खरीदे गए सामानों की पूरी लिस्ट पेश की. वांग ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि हे बहुत कंजूस है. उसने यह भी सवाल उठाया कि क्या उसे दिए गए उपहारों से वांग को कोई फायदा नहीं हुआ. इस बहस ने मामले को और भी दिलचस्प बना दिया.

अदालत का फैसला- 'ब्राइड प्राइस' का आधा लौटाना होगा (social media viral China case)

अदालत ने हे की मांग को ठुकरा दिया. अदालत का कहना था कि रिलेशनशिप के दौरान जो 30,000 युआन खर्च हुए वे पर्सनल आइटम्स थे, जिनका दोनों पक्षों के लिए भावनात्मक महत्व था, इसलिए वे वापस नहीं लिए जा सकते. हालांकि, 'ब्राइड प्राइस' के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया कि वांग को 20,000 युआन में से आधा हिस्सा वापस करना होगा. चीन में यह प्रथा शादी के समय लड़की पक्ष को दी जाती है.

सोशल मीडिया पर बहस और आलोचना (Social Media Debate and Criticism)

यह मामला जब सोशल मीडिया पर आया तो लोगों ने इसे अजीब और हास्यास्पद बताया. कईयों ने कहा कि रिश्ते में पैसों की गणना करना सही नहीं और इस तरह का केस करना सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है. वहीं कुछ ने पारंपरिक 'ब्राइड प्राइस' प्रथा को लेकर भी सवाल उठाए.

