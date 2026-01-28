विज्ञापन
उदयपुर के दर्जी के घर पहुंची ऑस्कर विजेता Judi Dench, इस वजह से दुकान की बजाय पहुंच गई घर

एक आम दर्जी के घर पहुंची दुनिया की मशहूर अदाकारा जूडी डेंच और वो भी उदयपुर में...जानिए कैसे 'The Best Exotic Marigold Hotel' की शूटिंग के दौरान उनकी खास जैकेट बनवाई गई और दर्जी की ज़ुबानी वो दिलचस्प कहानी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

जब ऑस्कर विजेता Judi Dench ने चुना उदयपुर का दर्जी, बनी यादगार कहानी

Best Exotic Marigold Hotel jacket: उदयपुर के एक दर्जी ने सोशल मीडिया पर एक बेहद दिलचस्प कहानी सुनाई है, जो तुरंत वायरल हो गई. Sandouk House of Fashion के मालिक ने बताया कि ऑस्कर विजेता और मशहूर अभिनेत्री जूडी डेंच ने अपने फिल्म 'The Best Exotic Marigold Hotel' की शूटिंग के दौरान उनकी दुकान पर नहीं, बल्कि उनके घर पर ही अपनी खास जैकेट सिलवाने के लिए संपर्क किया था. दर्जी का कहना है कि जब जूडी डेंच उदयपुर में थीं, तो उन्हें एक खास जैकेट की नकल चाहिए थी, लेकिन शहर में कोई मुनासिब दर्जी नहीं मिला. आखिर में किसी ने उन्हें उनके पास भेजा और उन्होंने वह जैकेट बड़े ही खूबसूरती से तैयार की.

फिल्मी सितारों से मुलाकात का अहसास (Meeting with Famous Movie Stars)

दर्जी ने बताया कि उन्होंने जूडी डेंच के अलावा 'The Best Exotic Marigold Hotel' के कुछ और कलाकारों जैसे बिल नाइगी, देव पटेल और मैगी स्मिथ से भी मुलाकात की. उन्होंने एक पुरानी फोटोग्राफ भी दिखाई, जिसमें जूडी डेंच उनके घर में खड़ी नजर आ रही हैं. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी चर्चा में है और यूजर्स को भी यह कहानी काफी रोचक लगी.

Judi Dench का करियर और खासियत (Career and Highlights of Judi Dench)

जूडी डेंच, जो 90 के पार होने के बाद भी एक्टिंग के मैदान में छाई हुई हैं, ने 'Skyfall', 'Mrs. Brown', 'Iris' जैसी कई फिल्मों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है. 7 बॉन्ड फिल्मों में उन्होंने M का किरदार निभाकर बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई. यह कहानी दिखाती है कि कैसे बड़े सितारे भी अपनी जरूरतों के लिए छोटे शहरों के हुनरमंदों को तरजीह देते हैं. यह मुलाकात ना सिर्फ दर्जी के लिए गर्व की बात है, बल्कि हमें अपनी लोकल कारीगरों पर भी गर्व महसूस करवाती है.

