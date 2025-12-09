प्याले की तरह डोली धरती... जापान में भयानक भूकंप ने सबकुछ हिला दिया, रोंगटे खड़ा कर देगा ये वीडियो

जापान में आए 7.5 तीव्रता वाले भूकंप ने आम जन-जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. इसने न सिर्फ सड़कों को नुकसान पहुंचाया है बल्कि हजारों लोगों के लिए बिजली गुल हो गई है, जिससे वो ठंड में ठिठुर रहे हैं. भूकंप की वजह से कम से कम 30 लोगों के घायल होने की खबर है. इसकी जानकारी स्थानीय मीडिया ने मंगलवार, 9 दिसंबर को दी. जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप सोमवार को स्थानीय समय के मुताबिक रात 11:15 पर आओमोरी प्रीफेक्चर के पूर्वी तट पर आया. भूकंप का केंद्र 54 किलोमीटर नीचे था.

क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी ने चेतावनी दी कि इस झटके के बाद आने वाले दिनों में उसी इलाके में इसी तरह या उससे भी ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है. जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने प्रभावित इलाकों के लोगों से अगले एक-दो सप्ताह तक स्थानीय अधिकारियों और मौसम एजेंसी से अपडेट के लिए अलर्ट रहने और आने वाले भूकंप के लिए तैयार रहने को कहा है. स्थानीय लोगों को पर्याप्त मात्रा में घर के जरूरी सामान को रखने को कहा गया है.

एजेंसी के मुताबिक, भूकंप होक्काइडो और उत्तर-पूर्वी जापान के तटों से लगी एक खाई के पास आया. यह एक ऐसा जोन है जहां पैसिफिक प्लेट के होंशू मुख्य द्वीप के नीचे खिसकने से बड़े भूकंप आ सकते हैं.

वायरल वीडियो में दिखी लोगों की दहशत

ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में भूकंप के झटके के वक्त का खतरनाक मंजर नजर आ रहा है. हचिनोहे और ताकीजावा से आए एक फुटेज में फिशटैंक (पाली हुई मछलियों का) में पानी तेजी से छलकते हुए दिखा.

कहीं खिड़कियां टूट रही है तो कहीं ऊपरी मंजिलों से "झरने की तरह" पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है. आओमोरी असाही ब्रॉडकास्टिंग के हाचिनोहे ब्रांच ऑफिस की एक अन्य क्लिप में भूकंप आते ही न्यूज रूम में झटके का साफ असर नजर आ रहा है.

पहले सुनामी की चेतावनी दी गई थी

मौसम विज्ञान एजेंसी ने बाद में भूकंप की तीव्रता को पहले के 7.6 के अनुमान से बदल दिया और झटके के बाद 3 मीटर तक ऊंची सुनामी लहरों की चेतावनी जारी की. इवाते प्रीफेक्चर में सबसे ऊंची सुनामी लहरें 70 सेंटीमीटर तक पहुंच गईं. भूकंप के लगभग साढ़े तीन घंटे बाद, सुनामी की चेतावनी जारी की गई जिसे मंगलवार सुबह 6:20 में हटा लिया गया.

आओमोरी के कुछ हिस्सों में भूकंप की तीव्रता जापान के भूकंपीय तीव्रता स्केल 7 पर 6 से ज्यादा दर्ज की गई. झटके के बाद, मौसम एजेंसी ने खाई के पास एक बड़े भूकंप के लिए एक खास अलर्ट जारी किया, जिसे 'ऑफ द कोस्ट ऑफ होक्काइडो एंड सैनरिकु सबसीक्वेंट अर्थक्वेक एडवाइजरी' के नाम से जाना जाता है, जो 7.0 या उससे ज्यादा की तीव्रता वाले भूकंप के बाद सक्रिय होता है.

एजेंसी के मुताबिक अगले सात दिनों में 8 या उससे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आने की संभावना बेहद कम है.

