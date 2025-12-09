विज्ञापन
जापान में महाभूकंप की चेतावनी क्यों हुई जारी? वजह जान रूह कांप उठेगी

Japan Earthquake: एजेंसी के मुताबिक अगले सात दिनों में 8 या उससे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आने की संभावना बेहद कम है. लेकिन फिर भी अलर्ट रहने को कहा गया है. चेतावनी खासकर तटीय इलाकों में रहने वालों को दी गई है, ताकि वे पहले से तैयार रह सकें.

जापान में महाभूकंप की चेतावनी क्यों हुई जारी? वजह जान रूह कांप उठेगी
जापान में बड़े भूकंप की चेतावनी जारी.
  • जापान के आओमोरी तट पर आए 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद महाभूकंप चेतावनी जारी की गई है.
  • 2011 के विनाशकारी भूकंप जैसी आपदा से बचने के लिए लोगों को पहले से सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
  • जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने अगले दिनों में इसी क्षेत्र में और भी तीव्र भूकंप आने की संभावना जताई है.
नई दिल्ली:

जापान के आओमोरी के पूर्वी तट पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आने के बाद मंगलवार को एक महाभूकंप चेतावनी जारी की गई. अधिकारियों ने कहा कि यह चेतावनी कोई पूर्वानुमान नहीं है. 8 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप की संभावना महज 1 प्रतिशत ही है. यह नया अलर्ट उस भूकंप के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगा, जो 2011 जैसी आपदा जितना विनाशकारी हो सकता है. उस दौरान करीब 20,000 लोगों की मौत हुई थी और एक परमाणु संयंत्र नष्ट हो गया था. हर तरफ हाहाकार मच गया था.वैसा भयावह मंजर फिर न हो, इसलिए पहले से ही लोगों को अलर्ट कर दिया गया है.

7.5 तीव्रता वाले भूकंप के बाद एक और चेतावनी

वहीं जापान के आओमोरी में आए 7.5 तीव्रता वाले भूकंप में 30 लोगों के घायल होने की खबर है. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप सोमवार को स्थानीय समय के मुताबिक रात 11:15 पर आओमोरी प्रीफेक्चर के पूर्वी तट पर आया. भूकंप का केंद्र 54 किलोमीटर नीचे था.क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी ने चेतावनी दी कि इस झटके के बाद आने वाले दिनों में उसी इलाके में इसी तरह या उससे भी ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है.

जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने प्रभावित इलाकों के लोगों से अगले एक-दो सप्ताह तक स्थानीय अधिकारियों और मौसम एजेंसी से अपडेट के लिए अलर्ट रहने और आने वाले भूकंप के लिए तैयार रहने को कहा है. स्थानीय लोगों को पर्याप्त मात्रा में घर के जरूरी सामान को रखने को कहा गया है.

बड़े भूकंप के लिए तैयार रहने की सलाह

एजेंसी के मुताबिक, भूकंप होक्काइडो और उत्तर-पूर्वी जापान के तटों से लगी एक खाई के पास आया. यह एक ऐसा जोन है, जहां पैसिफिक प्लेट के होंशू मुख्य द्वीप के नीचे खिसकने से बड़े भूकंप आ सकते हैं. मौसम विज्ञान एजेंसी ने बाद में भूकंप की तीव्रता को पहले के 7.6 के अनुमान से बदल दिया और झटके के बाद 3 मीटर तक ऊंची सुनामी लहरों की चेतावनी जारी की. इवाते प्रीफेक्चर में सबसे ऊंची सुनामी लहरें 70 सेंटीमीटर तक पहुंच गईं.

भूकंप के लगभग साढ़े तीन घंटे बाद, सुनामी की चेतावनी जारी की गई, जिसे मंगलवार सुबह 6:20 में हटा लिया गया. आओमोरी के कुछ हिस्सों में भूकंप की तीव्रता जापान के भूकंपीय तीव्रता स्केल 7 पर 6 से ज्यादा दर्ज की गई. झटके के बाद, मौसम एजेंसी ने खाई के पास एक बड़े भूकंप के लिए एक खास अलर्ट जारी किया, जिसे 'ऑफ द कोस्ट ऑफ होक्काइडो एंड सैनरिकु सबसीक्वेंट अर्थक्वेक एडवाइजरी' के नाम से जाना जाता है, जो 7.0 या उससे ज्यादा की तीव्रता वाले भूकंप के बाद सक्रिय होता है.

भूकंप को लेकर क्या है एजेंसियों की सलाह?

एजेंसी के मुताबिक अगले सात दिनों में 8 या उससे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आने की संभावना बेहद कम है. लेकिन फिर भी अलर्ट रहने को कहा गया है. चेतावनी खासकर तटीय इलाकों में रहने वालों को दी गई है, ताकि वे पहले से तैयार रह सकें. अगर बड़ा भूकंप आए तो वे इमरजेंसी बैग लेकर जल्द से जल्द भाग सकें.

इनपुट- IANS के साथ

Japan Earth Quake, Japan Earthquake Alert, Megaquake Advisory
