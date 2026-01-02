इंडियन रेलवे ने खास अंदाज़ में किया नए साल का स्वागत, रात के 12 बजे स्टेशन का नज़ारा खड़े कर देगा रोंगटे!

जब घड़ी की सुइयों ने रात के ठीक 12 बजाए और देश ने 2026 में कदम रखा, तब मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक अनोखे नज़ारे का गवाह बना. यहां एक साथ बजे कई ट्रेनों के हॉर्न, जिनकी गूंज ने नए साल का जश्न और भी खास बना दिया. यह नज़ारा अब एक परंपरा बन चुका है, जिसे देखने और सुनने के लिए सैकड़ों लोग स्टेशन पर जमा होते हैं.

12 बजते ही गूंज उठा CSMT

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेशन की घड़ी जैसे ही रात 11 बजकर 59 मिनट से 12 बजाती है, वैसे ही चारों ओर से ट्रेनों के तेज हॉर्न की आवाज़ गूंजने लगती है. स्टेशन यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों से भरा हुआ था. लोग तालियां बजाते, मोबाइल से वीडियो बनाते और नए साल का स्वागत करते नजर आए.

रेलवे ने दी नए साल की शुभकामनाएं

मध्य रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया गया. पोस्ट में यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षित यात्रा की कामना की गई है. यह पहल लोगों को काफी पसंद आ रही है.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

वीडियो वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, भारतीय रेलवे ने 2026 की शुरुआत ही जोश और एकता के साथ कर दी. दूसरे ने कहा, शोर, भीड़ और उत्साह से भरा यह जश्न ही मुंबई की असली पहचान है. एक अन्य यूजर ने मज़ाकिया अंदाज़ में लिखा कि लोग इसके बाद मरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया घूमने जाएंगे और सुबह पहली ट्रेन से घर लौटेंगे.

मुंबई की लाइफलाइन हैं लोकल ट्रेनें

मुंबई की लोकल ट्रेनें सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि शहर की जान हैं. भीड़ और थकान के बावजूद यही ट्रेनें हर दिन लाखों लोगों को जोड़ती हैं. नए साल की रात हॉर्न की गूंज ने यह दिखा दिया कि ये ट्रेनें खास पलों में लोगों को एक साथ लाने का भी काम करती हैं.

