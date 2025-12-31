इतने 1,05,16,879 किलोग्राम घी खा गया भारत, 2025 में ब्लिंकिट से लोगों ने क्या-क्या मंगाया?

Blinkit Billboard Campaign: साल 2025 खत्म होते-होते क्विक-कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट ने एक ऐसी बिलबोर्ड सीरीज़ लॉन्च की है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस कैंपेन का नाम है ‘2025 इन अ ब्लिंक', जिसमें पूरे साल के रियल ऑर्डर डेटा के आधार पर भारतीयों की खरीदारी की आदतों को मजेदार अंदाज में पेश किया गया है.

भारत ने मंगवाया 1,05,16,879 किलो घी...

इस कैंपेन का सबसे चर्चित होर्डिंग रहा- 'भारत ने इस साल 1,05,16,879 किलो घी ऑर्डर किया'. इसके नीचे लिखा था- 'अब बस भी करो मम्मी'. यह लाइन देखते ही लोग हंस पड़े और देखते-देखते यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

करेला, शैंपू और मैगी भी बने चर्चा का विषय

ब्लिंकिट के अन्य बिलबोर्ड भी कुछ कम मजेदार नहीं थे. इनमें रोजमर्रा की चीजों को ऐसे कैप्शन के साथ दिखाया गया, जो हर भारतीय घर से जुड़ जाते हैं. 'भारत ने इस साल 33,88,145 करेले मंगवाए, इस कैप्शन के साथ: 'और बोलो कुछ भी बना दो. हनी और अदरक एक साथ 1,21,430 बार ऑर्डर हुए'. इस कैप्शन के साथ: 'खास बात है', 'भारत ने 88,13,019 शैंपू की बोतलें मंगवाईं'. इस कैप्शन के साथ: 'वाह शैंपू वाह' 'एक व्यक्ति ने अकेले 2,417 पैकेट मैगी मंगवाई'. इस कैप्शन के साथ: 'मैगी बना ली, मनाली?'

टिप्स का आंकड़ा भी देखकर लोग हैरान

एक और होर्डिंग में लिखा गया- '₹47,36,59,235' नीचे लिखा था- 'इतनी रकम भारत ने इस साल हमारे डिलीवरी पार्टनर्स को टिप में दी. धन्यवाद!' इसने लोगों का दिल जीत लिया और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए सम्मान भी बढ़ाया.

स्पॉटिफाई रैप्ड से होने लगी तुलना

ब्लिंकिट के इस कैंपेन को लोग स्पॉटिफाई रैप्ड से भी ज्यादा मजेदार बता रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे शानदार मार्केटिंग बताया. एक यूजर ने लिखा- कि यह कैंपेन मजेदार, एंटरटेनिंग और लंबे समय तक याद रहने वाला है. दूसरे ने कहा, कि यह स्पॉटिफाई रैप्ड से भी ज्यादा दिलचस्प है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- 'ब्लिंकिट ने असाइनमेंट एकदम सही किया'.

क्यों खास है ब्लिंकिट का यह कैंपेन?

इस कैंपेन की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रिलेटेबिलिटी. हर लाइन किसी न किसी भारतीय आदत, मीम या घरेलू सिचुएशन से जुड़ी है. यही वजह है कि लोग न सिर्फ इसे देख रहे हैं, बल्कि शेयर भी कर रहे हैं. ब्लिंकिट ने यह साबित कर दिया कि डेटा को भी अगर सही क्रिएटिविटी के साथ पेश किया जाए, तो वह हंसाने के साथ-साथ ब्रांड को यादगार भी बना सकता है.

यह भी पढ़ें: मम्मी-पापा को गूगल ऑफिस घुमाने ले गई बिटिया, दोनों की खुशी देख इमोशनल हुए लोग, बोले- यही है असली सफलता

शादी में बड़ा कांड होते-होते बचा! दुल्हन की सहेलियां भी लेने लगीं ‘फेरे', आगे जो हुआ, पंडित जी भी हो गए लोटपोट

दुबई को टक्कर देने उतरा यह इस्लामिक देश! निकाल दिया अपना गोल्डन वीजा, टैक्स फ्री जैसी रियायत