ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना देख रहे? भारतीय युवक ने बताई वहां की 8 कड़वी सच्चाइयां, जो कोई नहीं बताता

ऑस्ट्रेलिया को अक्सर बेहतर ज़िंदगी, शानदार वर्क-लाइफ बैलेंस और खूबसूरत नेचर के लिए जाना जाता है. सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो इसे किसी सपनों की दुनिया जैसा दिखाते हैं. लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में रह रहे एक भारतीय युवक ने वहां की ज़िंदगी की ऐसी सच्चाइयां शेयर की हैं, जिन्हें अक्सर कोई खुलकर नहीं बताता. उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय का ईमानदार अनुभव

इंस्टाग्राम यूज़र दिव्येश गोंडालिया ने ऑस्ट्रेलिया में बिताए दो सालों के अनुभव के आधार पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने वहां की 8 कड़वी सच्चाइयों का ज़िक्र किया है. उन्होंने माना कि ऑस्ट्रेलिया मौके देता है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं, जिनके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना ज़रूरी है.

देखें Video:

ऑस्ट्रेलिया की 8 कड़वी सच्चाइयां

1- दोस्ताना लोग, लेकिन गहरी दोस्ती मुश्किल

लोग कैफे, यूनिवर्सिटी या लाइन में खड़े होकर बात कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर की दोस्ती बचपन से तय होती है, जिससे नए लोगों के लिए जगह बनाना आसान नहीं होता.

2- शांति के साथ अकेलापन भी

भारत की भीड़, त्योहार और परिवार की आदत के बाद ऑस्ट्रेलिया की शांति कई बार अकेली कर देती है.

3- अकेले रहना सिखाता है आत्मनिर्भरता

लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जब परिवार और दोस्तों की याद आंखें नम कर देती है.

4- सोशल मीडिया की चमक के पीछे कड़ी मेहनत

बीच और रोड ट्रिप्स के पीछे लंबे वर्किंग ऑवर्स, टाइट बजट और हर डॉलर की चिंता छुपी होती है.

5- ‘टेम्परेरी मोड' में ज़िंदगी

इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा और अनिश्चितता के कारण लंबे समय तक भविष्य अधर में रहता है.

6- महंगा जीवन

किराया, ग्रॉसरी और यूटिलिटी बिल इतने ज़्यादा होते हैं कि हर डॉलर गिनकर खर्च करना पड़ता है.

7- ठंड जो अंदर तक जमा दे

मौसम अच्छा होने के बावजूद सर्दियों में घरों की खराब इंसुलेशन की वजह से ठंड ज़्यादा महसूस होती है.

8- बॉस नहीं, टीममेट जैसा रिश्ता

यहां पुलिस और बॉस दोनों सम्मान के साथ बात करते हैं, जहां रिश्ता अधिकार से ज़्यादा बराबरी का होता है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

इस पोस्ट को अब तक 3.1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. एक यूज़र ने लिखा- बहुत सच्चाई से लिखा है, ऑस्ट्रेलिया में आपका स्वागत है. दूसरे ने कहा- सच बताने के लिए धन्यवाद, ये ज़िंदगी मुश्किल भी है और खूबसूरत भी. एक अन्य यूज़र ने लिखा- इतनी अलग संस्कृति में जाकर टिके रहना वाकई हिम्मत की बात है.यह वायरल पोस्ट उन लोगों के लिए आंख खोलने वाला है, जो विदेश को सिर्फ़ परफेक्ट ज़िंदगी के तौर पर देखते हैं. ऑस्ट्रेलिया मौके देता है, लेकिन इसके साथ अकेलापन, संघर्ष और धैर्य की भी परीक्षा लेता है.

