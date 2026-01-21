विज्ञापन
4 साल की मेहनत, चौथा अटेंप्ट, मेहनत की फिर भी नहीं हुआ… SSC CGL उम्मीदवार का दर्द सोशल मीडिया पर वायरल

SSC CGL की तैयारी में 4 साल लगाने के बाद फेल हुए युवक का रोता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लाखों लोग वीडियो देखकर भावुक हो गए और उसे हौसला दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक फूट-फूटकर रोते हुए अपने टूटे सपने और संघर्ष की कहानी बयां कर रहा है. युवक ने बताया, कि उसने 4 साल तक SSC CGL परीक्षा की तैयारी की, लेकिन इसके बावजूद वह परीक्षा पास नहीं कर सका. यह वीडियो लाखों छात्रों की उस पीड़ा को बयां करता है, जो सालों की मेहनत के बाद भी असफलता का सामना करते हैं.

ये मेरा चौथा अटेंप्ट था… फिर भी नहीं हुआ

वायरल वीडियो में युवक भावुक होकर कहता है- हम 4 साल से SSC CGL की तैयारी कर रहे थे. ये मेरा चौथा अटेंप्ट था. पूरे 1 साल सिर्फ इसी की पढ़ाई की, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी मेरा नहीं हुआ. अब आप ही बताइए हम क्या करें? रोते हुए युवक की आवाज और उसकी बेबसी ने सोशल मीडिया यूज़र्स को झकझोर कर रख दिया है. वीडियो देखकर कई लोग खुद को उससे जोड़ते नजर आए.

देखें Video:

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @abhi_pen_wala नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक इस वीडियो को 43 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, 74 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और हजारों लोगों ने कमेंट कर युवक को हिम्मत दी है. वीडियो के कमेंट सेक्शन में छात्रों और आम लोगों की भावनाएं साफ झलक रही हैं. 

लोगों ने बंधाया हौसला, दी सलाह

वीडियो पर यूज़र्स लगातार युवक को सपोर्ट कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा- भाई परेशान मत हो, मुझे DM करना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा. दूसरे यूज़र ने कहा- सिर्फ इसलिए कि आप हार नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आपने पूरी कोशिश की. वहीं एक अन्य यूज़र ने हिम्मत देते हुए लिखा- आपने बहुत मेहनत की है भाई, कोई नहीं… एक बार और कोशिश करो.

लाखों छात्रों की कहानी

यह वीडियो सिर्फ एक व्यक्ति की असफलता नहीं, बल्कि लाखों प्रतियोगी छात्रों की हकीकत को दिखाता है, जो सालों तक एक परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं और मानसिक दबाव से गुजरते हैं. यह बहस भी छेड़ता है कि क्या सिर्फ एक परीक्षा किसी की काबिलियत तय कर सकती है?

