हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है Zomato डिलीवरी ब्वॉय, कमाई का तरीका जान उड़ जाएंगे होश

Zomato Delivery Boy Earning: अक्सर डिलीवरी जॉब को कम कमाई वाला काम समझा जाता है, लेकिन मुंबई के ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर उमा शंकर की कमाई ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया गया है कि उमा शंकर ने एक महीने में 1,04,155 रुपये और पूरे साल 2025 में 10.5 लाख रुपये की कमाई की है.

देखें Video:

1 महीने में 1,013 डिलीवरी, 411 घंटे की मेहनत

वायरल वीडियो और फोन डैशबोर्ड के मुताबिक, उमा शंकर ने सिर्फ दिसंबर महीने में 1,04,155 रुपये की कमाई, 1,013 डिलीवरी पूरी की और करीब 411 घंटे काम किया है. इसका मतलब है कि उमा शंकर रोज़ाना 13–14 घंटे काम करते थे और हर दिन औसतन 30 से 33 ऑर्डर डिलीवर करते थे. यह कमाई किसी एक अच्छे दिन या किस्मत से नहीं, बल्कि लगातार मेहनत, अनुशासन और रोज़ की कड़ी मेहनत से संभव हुई.

2025 में कुल कमाई 10.5 लाख रुपये

उमा शंकर की कमाई सिर्फ एक महीने तक सीमित नहीं रही. पूरे 2025 साल में उन्होंने डिलीवरी पार्टनर के तौर पर 10,50,000 रुपये कमाए. जब उनसे दोबारा पूछा गया कि क्या यह आंकड़ा सही है, तो उनका जवाब बिल्कुल सीधा था- हां, 10 लाख रुपये. उनकी यह सादगी और ईमानदारी भी लोगों को काफी पसंद आ रही है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @tarunmalikx नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पर अब तक 18 लाख से ज्यादा व्यूज़ आ चुके हैं. 40 हजार से ज्यादा लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स मिल चुके हैं. हालांकि, कमेंट सेक्शन में बहस भी देखने को मिली. एक यूज़र ने लिखा- रोज़ 20 घंटे भी काम करें तो भी 50 हजार नहीं होता. वहीं कई लोगों ने उमा शंकर की मेहनत और लगन की तारीफ की और इसे प्रेरणादायक बताया.

मेहनत की कीमत या सिस्टम की सच्चाई?

यह कहानी जहां एक तरफ मेहनत और अनुशासन की ताकत दिखाती है, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी उठाती है कि इतनी कमाई के पीछे लंबे घंटे, थकान और शारीरिक मेहनत कितनी बड़ी कीमत है. फिर भी उमा शंकर की कहानी यह साबित करती है कि गिग वर्क भी मजबूत इनकम का जरिया बन सकता है, अगर इंसान लगातार मेहनत करने को तैयार हो.

यह भी पढ़ें: 21 हजार रुपये की नौकरी से शुरुआत, आज 60 करोड़ रु की डील क्लोज करता है, शख्स की कहानी रुला देगी

खोया फोन, टूटती उम्मीद और एक नेक इंसान, इंदौर स्टेशन का Video रुला देगा

बच्चे सूरज ढलने से पहले सो जाएं... मेंटेनेंस चार्ज बचाने के लिए फ्लैट मालिक के सुझावों ने उड़ाए लोगों के होश